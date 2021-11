Pößneck: Stadt und Gewerbetreibende sagen verkaufsoffenen Sonntag definitiv ab

Pößneck. Zudem ist an Heiligabend ein städtisches Lichterfest-Programm auf dem Pößnecker Marktplatz recht unwahrscheinlich.

In Pößneck finden am 1. Advent überhaupt keine Veranstaltungen mehr statt. Den verkaufsoffenen Sonntag, welchen man mit einem kleinem Programm in der Fußgängerzone anbieten wollte, haben die Stadt Pößneck und die Initiative der Selbstständigen Unser Pößneck ersatzlos abgesagt.

„Aufgrund der am Freitag veröffentlichten Allgemeinverfügung des Saale-Orla-Kreises beziehungsweise der verpflichtenden 2G-Regel haben wir absolut keinen Spielraum mehr für die Durchführung des verkaufsoffenen Sonntages“, erklärte die Pößnecker Kulturamtsleiterin gegenüber dieser Zeitung und am Donnerstagabend auch im Pößnecker Stadtrat. „Wir müssten die gesamte Innenstadt absperren und den Einlass kontrollieren“, beschrieb sie die Folgen der neuesten Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. Weil man Ungeimpfte nicht ausgrenzen möchte, außerdem Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis stehen, hatte man schon die für den kommenden Freitag geplante Glühweinmeile sowie den Adventsmarkt der Vereine am ersten Adventswochenende abgesagt.

Stadtbibliothek nur eingeschränkt zugänglich, Ämter nur nach Terminvereinbarung

Wie sieht es mit dem Lichterfest an Heiligabend aus? „Bei den jetzigen Regelungen und dem, was noch kommen könnte, ist davon auszugehen, dass wir ein Lichterfest in der bekannten Art nicht anbieten können“, antwortete Dünkel. „Wir sind dabei, Alternativen zu prüfen.“

Derweil zirkulieren erste Aufrufe, das Lichterfest an Heiligabend quasi privat auf dem Pößnecker Marktplatz zu feiern. Dazu war es letztlich auch im vergangenen Jahr gekommen.

Aufgrund der neuen Allgemeinverfügung gilt auch für das weiterhin regulär geöffnete Stadtmuseum die 2G-Regel, so Dünkel weiter. Die Stadtbibliothek ist hingegen nur noch dienstags von 11 bis 18 Uhr und donnerstags von 11 bis 16 Uhr für die Selbst-Ausleihe geöffnet. Nutzer sollten die gewünschten Medien telefonisch oder per Mail bestellen und zu einem vereinbarten Termin abholen oder aber das Onleihe-Angebot unter www.thuebibnet.de in Anspruch nehmen.

Das Rathaus einschließlich Standesamt und Stadtarchiv sowie das Verwaltungsgebäude Neustädter Straße 1 können bis auf Weiteres nur mit einer Terminvereinbarung aufgesucht werden.