Die untere Straße des Friedens in Pößneck wird am Donnerstag gegen Mittag, unmittelbar nach der Abnahme vom Bauleistungserbringer, wieder für den Verkehr frei gegeben. Vom sonst bei kommunalen Großinvestitionen üblichen offiziellen Akt mit Bratwurst für alle wird dieses Mal wegen Corona abgesehen. Das teilte die Stadt Pößneck auf Nachfrage mit.

Ziel sei es gewesen, „den Straßenraum neu zu ordnen und aktuellen Erfordernissen entsprechend umzugestalten“, fasste Bauamtsmitarbeiter Lutz Wagner das rund sechsmonatige Projekt zusammen. Vor allem das uralte Pflaster sei ein Ärgernis gewesen, erinnerte er. Unebenheiten hatten die Kraftfahrer, Überfahrgeräusche und Staub die Anwohner genervt. Zudem seien die „nur unzureichend geregelten Parkplatzbereiche“ eine Gefahrenquelle gewesen. Das alles sei nun Geschichte.

Die Wohn- und Lebensverhältnisse an der unteren Straße des Friedens seien jetzt verbessert, die Verkehrssicherheit sei nicht zuletzt durch die Einengung der zuvor überbreiten Fahrbahn erhöht, das Stadtbild sei zeitgemäßer, so Lutz Wagner. Er verweist auch auf die bis zu drei Meter breiten Gehwege mit behindertengerechter Bordabsenkung in den Kreuzungsbereichen. Die Zahl der innenstadtnahen öffentlichen Parkplätze sei um sechs höher als vorher. Und beim eingesetzten Material sei auf Langlebigkeit geachtet worden.

Stadt bezahlt mehr als 600.000 Euro, die Versorger bringen rund 300.000 Euro auf

Gebaut haben die Männer der Strabag-Niederlassung Pößneck nach Plänen der Ingenieure von Pieger-Wehner aus Neustadt. In die sichtbaren Erneuerungen habe die Stadt etwas mehr als 600.000 Euro investiert. Was man weniger sieht, weil sie unter der Straßenoberfläche liegen, seien rund 300.000 Euro teure Ver- und Entsorgungsstränge verschiedener Träger. Mehrleistungen und Mehraufwand zum Trotz soll die Schlussrechnung der Bau- und Planungskosten nicht wesentlich über dem geplanten finanziellen Rahmen liegen.

Noch im August war von einer um vier Wochen verspäteten Freigabe des Straßenstücks am 20. November die Rede. Die einst Schleizer Straße heißende Verbindung zwischen der Fernverkehrsader B 281 und dem Oberland ist letzten Endes nur wenige Tage nach dem ursprünglichen Bauende 30. Oktober fertig.

Die mittlere Straße des Friedens, der Abschnitt zwischen Café Dittmann und Schützenhaus also, wird frühestens 2025 gerichtet. „Vorher müssen wir das Thema Malzhaus klären“, sagte der Pößnecker Bauamtsleiter Frank Bachmann.

Voraussichtlich am Freitagmittag wird in Pößneck auch die nagelneue Netto-Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben.