Pößneck: Traktor kippt um und begräbt 52-jährigen Fahrer unter sich

Pößneck Bei Pößneck ist am vergangenen Samstag ein 52-Jähriger mit seinem Traktor umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Ein 52 Jahre alter Traktorfahrer ist am Samstag in Pößneck mit seinem Traktor samt Anhänger umgekippt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der Mann „An den Kuhteichen“ gegen 18.30 Uhr unterwegs, als er auf der Ortsverbindung aus Herschdorf kommend Richtung Pößneck fuhr.

Da die Strecke abfallend und kurvenreich ist, verlor der Mann die Kontrolle über sein Gespann. Der 52-Jährige fiel aus seinem Fahrzeug und wurde von diesem eingeklemmt. Auch die geladenen Baumstämme verteilten sich. Die Feuerwehr konnte ihn befreien, sodass er zunächst mit schweren Verletzungen am Unterkörper per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und kurze Zeit spät per Hubschrauber in eine andere Klinik verlegt wurde. Seine Verletzungen seien glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.

