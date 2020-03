Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pößneck: Trauerfeiern nur noch im engsten Familienkreis und direkt am Grab

In Pößneck ist seit Montag die Trauerhalle auf dem Oberen Friedhof gesperrt. Das habe die städtische Verwaltung im Rahmen der allgemeinen Bemühungen gegen die Verbreitung des Coronavirus beschlossen, teilte sie am Montagmittag mit. Trauerfeiern auf den städtischen Friedhöfen können derzeit nur im engsten Familienkreis direkt am Grab im Freien abgehalten werden, so eine Feststellung aus dem Rathaus.

Zudem richtet jetzt auch die Stadt Pößneck eine Corona-Hotline ein. Bei allgemeinen Fragen zur Corona-Krise und deren Auswirkungen in Pößneck wird ab Mittwoch unter Telefon 03647/500-324 oder -325 Auskunft gegeben, und zwar wochentags von 8 bis 16 Uhr. Für Fragen zu Veranstaltungsabsagen und Kartenrückgaben sollte man sich direkt an die Stadtinformation, Telefon 03647/412295, wenden.

Um die Virus-Ausbreitung zu verzögern, werden die Ämter der Stadt Pößneck im Rathaus und in der Neustädter Straße 1 ab Dienstag „nur stark eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet sein“, so die Mitteilung. Verwaltungsangelegenheiten sollten telefonisch, per E-Mail oder nach vorheriger Terminvereinbarung erledigt werden. Das Einwohnermeldeamt und das Standesamt können nur noch mit einem Termin aufgesucht werden.

Außerdem sind ab Mittwoch die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum und Stadtinformation wieder beziehungsweise zunächst bis 10. April geschlossen. „Wie mit dem Stadtbad verfahren wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Hier ist die Situation eine andere, da das Virus im gechlorten Wasser nicht überlebt“, resümiert die städtische Verwaltung.