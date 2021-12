Pößneck: Türchen des Lese-Adventskalenders werden im kleinen Kreis geöffnet

Christel Hoffmann und Thomas Pfeffer, hier 2018 noch in der Kulturstube, bereichern seit Jahren den Pößnecker Lese-Adventskalender mit einem literarisch-musikalischen Programm.

Pößneck. Literarisch-musikalische Veranstaltungen und andere Angebote in Regie der Pößnecker Stadtbibliothek

Die Pößnecker Stadtbibliothek öffnet seit dem 1. Dezember auch in diesem Jahr die Fenster ihres jährlichen Lese-Adventskalenders. Die Vorlesestunden finden größtenteils als geschlossene Veranstaltung stattfindet, teilt Bibliotheksleiterin Martina Rübesam jetzt mit. Zusätzlich gibt es auch einige öffentliche Veranstaltungen unter der 2G-Bedingungen.

So laden Christel Hoffmann und Thomas Pfeffer am Samstag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr in die Schaudruckerei im Bilkenkeller zu einem musikalisch-literarischen Programm ein. Der Eintritt ist frei, es ist aber eine Platzreservierung erforderlich.

Ein Programm mit dem Motto „Weihnachten für Groß und Klein“ bietet Ursula Melle am Sonntag, 12. Dezember um 14.30 Uhr im Stadtmuseum an. Der Eintritt ist frei, es ist wiederum eine Platzreservierung erforderlich.

Marionettentheater und Erzählwerkstatt

Am Samstag, 18. Dezember, um 10 Uhr spielt das Marionettentheater Dombrowski für Kinder ab vier Jahren das Märchen „Die Hexe Kaukau“ in der Stadtbibliothek. Karten gibt es direkt in der Bilke, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Am Donnerstag, 23. Dezember, um 16 Uhr lädt Bibliotheksleiterin Martina Rübesam Kinder zwischen vier und acht Jahren zu einer Erzählwerkstatt und anschließendem Basteln ein. Der Eintritt ist frei, es ist eine Platzreservierung erforderlich.

Sämtliche Reservierungen werden unter Telefon 0 36 47/500 320 oder per Mail an bibliothek@poessneck.de entgegengenommen.

Das letzte Türchen des Lese-Adventskalenders wird wie immer an Heiligabend geöffnet, dieses Mal allerdings nur virtuell auf der Internetseite der Stadtbibliothek unter www.bilke-poessneck.de.