Am Montagmorgen wurde in Pößneck mit einem Kran die 4,3 Tonnen schwere einstige Turmhaube von Siegel & Schütze / Rotasym auf ihren endgültigen Platz am Kreisverkehr mitten in der Stadt gehoben. Etliche Eingeweihte verfolgten den etwa einminütigen Vorgang mit Kameras aller Art.