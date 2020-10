Die Tessenow-Wohnung im Mehrfamilienhaus Neustädter Straße 101 in Pößneck soll ab 1. Dezember als Gästewohnung dienen können. Das teilte die Pößnecker Kulturamtsleiterin Julia Dünkel am Montag auf Nachfrage mit.

Derzeit werden in der Schreinerei Torsten Schmidt in Pößneck-Ost die letzten von etwa einem Dutzend Möbelstücke für die Gästewohnung gefertigt. In Tessenow-Art entstehen Teile vom Schreibtischstuhl bis zur Anrichte im Wert von etwa 12.000 Euro. Das Mobiliar wurde von Dünkel nach einer Inaugenscheinnahme als „handwerklich sehr gut gemacht“ eingeschätzt.

In die teils stilechte, teils passende Ausstattung der Küche und der beiden Schlafzimmer mit einem Doppelbett beziehungsweise zwei Einzelbetten werden insgesamt etwa 28.000 Euro an Fördermitteln und städtischen Geldern investiert.

Im Wohnzimmer verbleiben die originalgetreu nachgebauten Tessenow-Möbel, darunter eine Schlaf-Couch, die 2019 während der Sonderausstellung in dem Objekt zu sehen waren und die der Stadt von der Tessenow-Gesellschaft aus Hamburg dauergeliehen werden. Demnach werden gleichzeitig bis zu fünf Personen im Ambiente der 1920er Jahre übernachten können.

Vier Beteiligte müssen zustimmen

Bei der Suche nach einem Betreiber der Gästewohnung habe man nach einem hoffnungsvollen Kontakt zwar einen Rückschlag erlitten. Die Möglichkeiten seien jedoch noch nicht ausgeschöpft. Es seien die wirtschaftlichen Interessen von vier Beteiligten unter einen Hut zu bringen, erinnerte Dünkel.

So müssen die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH als Eigentümerin des Mehrfamilienhauses, die Stadt, die Tessenow-Gesellschaft und die Firma oder Person, die sich unmittelbar um die Gästewohnung kümmert, miteinander klarkommen.

Die Stadt will an dieser Stelle vor allem eine „nachhaltige, substanzerhaltende Nachnutzung“ einer Wohnung, die mit viel Geld restauriert worden sei, resümierte Dünkel.