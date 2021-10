Pößneck: Volksbank Vogtland-Saale-Orla sponsert neuen Sandkasten

Pößneck. 1000 Euro für die Grundschule Am Rosenhügel Pößneck.

Die Grundschule Am Rosenhügel Pößneck hat eine Spende von 1000 Euro von der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG erhalten. Oliver Thön, Teamleiter Privatkunden des Kreditinstitutes, überreichte Anne Rech und Friedemann Schwarz vom Schulförderverein auch einen symbolischen Scheck.

Mit dem Zuschuss soll im Frühjahr 2022 ein neuer, vier mal vier Meter großer Sandkasten samt Spielsand für den Schulhof angeschafft werden. Zudem wird ein Sonnensegel gekauft, um die Kinder zu schützen, wenn im Sommer die Sonne brennt. Der bisherige Sandkasten hat seine besten Jahre hinter sich, heißt es.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Grundschule unterstützen können“, so Thön in einer Mitteilung des Kreditinstitutes. „Die Zukunft der Kleinsten liegt uns als Bank in der Region besonders am Herzen“, sagte er.