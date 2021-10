Volkssolidarität eröffnet neues Corona-Testzentrum in Pößneck

Das historische Pförtnerhäuschen am Viehmarkt in Pößneck, rechts im Bild, soll demnächst als Corona-Teststation dienen.

Pößneck. Momentan gibt es kein öffentliches Testzentrum im Orlatal. Das ändert sich in den kommenden Wochen. Wichtige Details stehen allerdings noch nicht genau fest.

Auf dem Pößnecker Viehmarkt soll in der Woche nach den Herbstferien ein Corona-Testzentrum in Trägerschaft der Volkssolidarität Pößneck eröffnet werden. Das teilte am Freitag die Kreisverwaltung mit.

Schnelltests sollen im historischen Pförtnerhäuschen zwischen Berufsbildungszentrum, Lehrlingswohnheim und Euro-Schule möglich sein, das zu Landesgartenschau-Zeiten als Info-Zentrum genutzt wurde und seither kaum öffentlich genutzt wurde. Ab wann genau, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten freiwillige Corona-Tests möglich sein werden, stehe noch nicht fest – „tendenziell“ gegen Ende der 45. Kalenderwoche, so die Mitteilung.

Nach vormals drei zurzeit kein einziges Testzentrum im Orlatal

Seit der Schließung der Stellen in Pößneck/Shedhalle und Neustadt/Augustinersaal zum 30. Juni sowie Triptis/Bürgerhaus zum 31. Juli gibt es im Orlatal keine öffentlichen Testmöglichkeiten mehr. In Frage kommende Einrichtungen haben bislang mit dem Verweis auf die mangelnde Wirtschaftlichkeit die Übernahme entsprechender Verantwortungen abgelehnt. Lediglich Hausärzte helfen auf Anfrage ihre Patienten. Die nächsten Testzentren für die Orlataler wären jene in Schleiz an der Wisentahalle und am Krankenhaus. Besucher des Stadtbades Pößneck können sich zurzeit unter Aufsicht selbst testen.

Corona-Tests sind aktuell nur für Kinder sowie für Erwachsene, die nicht gegen Corona geimpft werden können, gratis. Was der Abstrich im Pförtnerhäuschen am Viehmarkt kosten wird, ist ebenfalls noch offen.