Pößneck: Vorbereitet auf die eventuelle Gasmangellage

Pößneck. Stadtwerkegruppe installiert Ölbrenner in die drei Pößnecker Fernwärme-Erzeugungsanlagen.

Wenn es in diesem Winter zu einem Gasmangel kommen sollte, müssen die Heizungen in den fernwärmeversorgten Haushalten in Pößneck nicht kalt bleiben. Das teilen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit. Der Versorger kann seine Fernwärmeerzeugungsanlagen in Pößneck im Ernstfall auch mit Heizöl betreiben. Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck versorgen in Pößneck etwa 5.000 Haushalte und öffentliche Einrichtungen mit umweltschonender Fernwärme.

Mitarbeiter von der Firma Gebäudetechnik Motzka aus Rudolstadt sowie der Firma weishaupt installieren gemeinsam mit den Stadtwerken Jena Netze in der Fernwärmestation Pößneck-Ost einen Zweistoffbrenner. Dieser ermöglicht es, die Anlage im Falle eines Gasmangels auch mit Heizöl zu betreiben. Foto: Stadtwerke Energie Jena-Pößneck / OTZ

Um diese zuverlässige Versorgung auch im Falle eines Gasmangels sicher gewährleisten zu können, haben die Stadtwerke ihre Fernwärmestationen in Pößneck-Ost, in Pößneck-Süd und im Malzhaus mit sogenannten bivalenten Brennern ausstatten lassen, teilten sie am Freitag mit. Pro Standort wurde jeweils einer der beiden Heizkessel mit Zweistoffbrennern nachgerüstet. So kann im Notfall auch mit Heizöl statt Erdgas Wärme erzeugt werden. Eine Stromerzeugung wäre im Ölbetrieb allerdings nicht mehr möglich. Der notwendige Vorrat an Heizöl sei beschafft.

„Damit wollen wir ein Zeichen der Sicherheit aussenden“, so Bernd Heinemann, Bereichsleiter Fernwärme bei den Stadtwerken Jena Netze. „Wir haben vorgesorgt. Auch im Falle eines Gasmangels müssen sich unsere Kundinnen und Kunden keine Sorgen machen, dass ihre Wohnungen kalt bleiben.“

Grundlast an Wärme gesichert

Zwar könne durch die Heizkessel im Ölbetrieb nicht in allen Versorgungsgebieten die volle Wärmeleistung erzielt werden. „Aber für eine Grundlast an Wärme an einem üblichen Wintertag mit verantwortungsvollem Heizverhalten unserer Kunden reicht diese Lösung aus“, so Heinemann. Er hoffe allerdings, dass die Technik gar nicht erst zum Einsatz kommen müsse und Deutschland mit einer gesicherten Gasversorgung durch den Winter komme. Dafür könne jeder seinen Beitrag leisten, indem er verantwortungsvoll heize und auf einen sparsamen Energieverbrauch achte.