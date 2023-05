Pößneck: Was man sich früher so ins Stammbuch schrieb

Pößneck. Sehenswürdigkeiten aus thüringischen Herzogtümern und Seidendrucke für die Fürstin Amalie Auguste von Schwarzburg-Rudolstadt: Neue Sonderausstellung im Pößnecker Stadtmuseum erinnert an einen vergessenen Künstler.

Die sogenannten Stammbücher, ein Vorgänger der späteren Poesiealben, waren zur Goethezeit und darüber hinaus bei den Lese- und Schreibkundigen sehr beliebt. Dieser kleinen Kunstform widmet sich die nächste Sonderausstellung im Pößnecker Stadtmuseum, und zwar nicht zufällig.

Das Museum 642 erhielt vor zehn Jahren ein „kostbares Geschenk“, wie es in einer Mitteilung der Stadt Pößneck heißt. Es handelte sich um ein gebundenes Stammbuch mit 175 Blättern, das einen Einblick in die Erinnerungs- und Freundschaftskultur des beginnenden 19. Jahrhunderts gewährte. Es gehörte Caroline Weiß aus Pößneck. Neben 34 Eintragungen aus den Jahren 1820 bis 1823 enthält ihr Stammbuch auch 67 Abbildungen, darunter kolorierte Radierungen mit thüringischen Orten.

Friedrich Wagner wirkte 38 Jahre in der Schuh- und Krautgasse

Die meisten dieser Grafiken fertigte der Buchbinder Friedrich Wagner. Er kam um 1804 nach Pößneck und betrieb 38 Jahre lang in der Schuhgasse und später in der Krautgasse eine eigene Werkstatt. Er betätigte sich auch als Künstler, was völlig in Vergessenheit geraten ist, und fertigte kleinformatige Ansichten, die man in Stammbücher einlegte. Diese Druckgrafiken konnten in vielen Abzügen auf Papier hergestellt und einzeln mit dem Pinsel koloriert werden. So entstanden mehrere Serien mit Sehenswürdigkeiten aus den thüringischen Herzogtümern. Auch aus der näheren Umgebung von Pößneck – Langenorla, Oppurg, Ranis, Schloss Brandenstein – sind Ansichten erhalten.

Als Rarität wird in der Sonderschau Wagners Schwarzburger Serie zu sehen sein, die er 1816 auf Seide druckte und der frisch vermählten Fürstin Amalie Auguste von Schwarzburg-Rudolstadt schenkte.

Neben verschiedenen Ansichten und dem Original-Stammbuch zeigt die Sonderausstellung Zeugnisse des Wirkens von Friedrich Wagner aus dem Pößnecker Stadtarchiv sowie Werkzeuge, die für Radierungen gebraucht werden.

Die Sonderschau „Der Pößnecker Buchbinder Friedrich Wagner, ein unbekannter Künstler der Goethezeit“ wird Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr eröffnet. Zur Vernissage ist der Eintritt frei. Die Ausstellung läuft bis Ende des Jahres.