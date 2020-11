Pößneck: Weihnachtliche Hilfsaktion wegen Corona erstmals ohne Päckchen

In diesem Jahr können mit dem Kolpingwerk Erfurt keine Weihnachtspäckchen nach Rumänien gebracht werden.

Pößneck. Kolpingsfamilie Pößneck sammelt jetzt Geldspenden für bedürftige Familien in Rumänien.

Die seit fast 30 Jahren gepflegte Weihnachtspäckchen-Hilfsaktion der Kolpingsfamilie Pößneck im Verbund des Kolpingwerkes Erfurt zu Gunsten von Bedürftigen in Rumänien fällt in diesem Jahr erstmals beziehungsweise wegen Corona aus. Das teilte am Dienstag Andreas Blümel, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Pößneck, mit.

„Viele Familien leben noch in sehr einfachen Verhältnissen und die Weihnachtspakete waren immer ein Lichtblick und eine Freude für die Familien“, so Blümel. „Viele von uns kennen auch noch die Zeit der Westpakete, welche gerade zu Weihnachten von den Kinderaugen sehnsüchtig angesehen und dann ausgepackt wurden.“

Im Kolpingwerk hofft man, die Aktion im nächsten Jahr fortsetzen zu können. Doch auch in diesem Jahr will man nicht untätig bleiben.

„Unseren Freunden und Partnern wollen wir trotzdem eine Unterstützung in Form einer Geldleistung zukommen lassen“, kündigt Blümel an. „Dafür sammeln wir Geldspenden.“

Diese können mit dem Stichwort „Weihnachtsaktion“ auf das Konto des Kolpingwerkes Erfurt, IBAN: DE57 3706 0193 5040 0410 11, überwiesen werden, und bei Nennung des Namens und der Adresse in der Überweisung wird eine Spendenquittung ausgestellt. Alternativ kann man vor und nach den regionalen katholischen Gottesdiensten vom 7./8. und 14./15. November eine Spende abgeben.