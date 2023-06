Pößneck will beim Feuerwehr-Aufbau in Topoloveni helfen

Topoloveni/Pößneck Eine insgesamt neunköpfige Pößnecker Delegation hält sich seit Donnerstag in der rumänischen Partnerstadt auf

Die Stadt Pößneck wird die rumänische Partnerstadt Topoloveni möglicherweise beim Aufbau einer Freiwilligen Feuerwehr unterstützen. Zu ersten Gesprächen und Erkundungen in diesem Sinne ist es am Wochenende vor Ort gekommen. In Topoloveni hält sich seit Donnerstag eine insgesamt neunköpfige Pößnecker Delegation an der Spitze mit Bürgermeister Michael Modde (parteilos) auf.

In Rumänien ist der Brandschutz keine kommunale Aufgabe, sondern eine der Zentralregierung und der Landkreise, die wiederum militärisch strukturierte Berufsfeuerwehren vorhalten. So ist in Topoloveni zwar rund um die Uhr ein Feuerwehrzug mit zwei Löschfahrzeugen einsatzbereit. Die Hauptberuflichen würden allerdings nicht alle Brandschutzleistungen erbringen, die die aufstrebende Kommune erwarte.

Anregungen in Pößneck geholt

So will Gheorghiţă Boţârcă, der Bürgermeister der Partnerstadt, in Topoloveni aus eigener kommunalen Kraft eine Freiwillige Feuerwehr aufbauen. Hierzu hat ihn sein Besuch aus dem vergangenen Herbst in Pößneck inspiriert. Damals wurde er mit seinen Landsleuten im Feuerwehrgerätehaus empfangen, wo er das Konzept der Freiwilligen Feuerwehr kennenlernte, das ihn nachhaltig beeindruckte.

In einem ersten Schritt wurde in Topoloveni eine kleine Einsatzgruppe gebildet, die materiell nach deutschem Verständnis gar nichts hat. Zu Vegetationsbränden etwa, die für die Berufsfeuerwehr uninteressant seien, rücke man mit kaum mehr als ein-zwei Löschrucksäcke und Waldbrandpatschen aus – und vor allem mit privaten Fahrzeugen.

Hier will die Stadt Pößneck nach Worten von Hauptamtsleiter Andreas Blümel ansetzen. Er hatte recht gründliche Gespräche sowohl auf dem Gelände des Berufsfeuerwehrzuges als auch mit Fane Tabarac, dem Leiter der Handvoll Freiwilligen, geführt.

Dritte ausländische Feuerwehr-Hilfe

„Wir bekommen ja 2024 einen neuen Mannschaftstransportwagen und überlegen, unser altes Fahrzeug bei Gelegenheit mit ein paar Dingen, die übrig sind, vollzupacken und nach Topoloveni zu bringen“, sagte Blümel unter dem Vorbehalt, dass die Idee in Pößneck die notwendige kommunalpolitische Zustimmung und natürlich jene der Feuerwehrleute findet. Schon dadurch würden sich die Einsatzbedingungen der Freiwilligen in der Partnerstadt enorm verbessern.

Nach der Unterstützung der Feuerwehr in der polnischen Partnerstadt Bytom Odrzanski und ukrainischer Brandschützer wäre Topoloveni die dritte ausländische Stadt, in welcher Pößneck hilft. "In Zeiten wie diesen mit all den politischen Unwägbarkeiten ist es meiner Meinung nach besonders wichtig, dass man sich wenigstens im Kleinen, auf kommunaler Ebene, einander hilft und vor allem einander versteht", sagte Modde.