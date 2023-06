Pößneck wird ein kleines Monaco sein

Pößneck. Womit die Fans am kommenden Rennsportwochenende mindestens rechnen können und wo sie ihre Fahrzeuge am besten parken sollten.

„Pößneck wird am ersten Juli-Wochenende zum kleinen Monaco“, sagt Martin Ortlepp vom Motorsportclub Pößneck. Am Samstag findet ein markenoffenes Oldtimertreffen statt, am Sonntag steigt das 4. Pößnecker Straßenrennen für historische Renntechnik.

Beim Oldtimertreffen im Lutschgenpark sind Gäste am 1. Juli von 9 bis 18 Uhr willkommen. Neben den Teilnehmern am Straßenrennen werden „jede Menge weitere klassische Fahrzeuge“ zu bestaunen sein, so die Organisatoren. Eine Fahrzeuganmeldung für das Oldtimertreffen ist nicht erforderlich. Wer also aus der Region einen schicken Oldtimer besitzt und sich noch nicht entschieden hat, ist mit seinem Fahrzeug am Sonnabend auch spontan im Lutschgenpark willkommen. Das Ausstellen des Fahrzeuges ist kostenfrei.

90 Automobile, 22 Motorräder

Der Höhepunkt des Motorsportwochenendes ist das Straßenrennen am 2. Juli in Regie des Motorsportclubs Pößneck. Es finden Präsentationsläufe historischer Sportfahrzeuge auf dem von der Rallye bekannten 2,3 Kilometer langen Rundkurs in Pößneck statt. Ähnlich wie in Monaco führt die Strecke mitten durch die Stadt. Die Läufe starten an der Shedhalle und führen über die Bundesstraße in Richtung Neustadt zum Kreisverkehr am Unteren Bahnhof sowie über die AOK- und dann die Netto-Kreuzung wieder zurück zur Shedhalle. Von 10 bis 12.35 Uhr findet der erste Lauf statt und anschließend von 12.40 bis 15.25 Uhr folgt der zweite.

Trabant & Co. werden nicht wie bei einer Veranstaltung aus dem Jahr 2017 durch die Pößnecker Fußgängerzone fahren, sondern auf dem bekannten Ralley-Rundkurs bejubelt werden können. Foto: Brit Wollschläger / Archiv

Zum Nennschluss lagen 112 Anmeldungen für das Straßenrennen vor, darunter 22 Motorräder und 90 Automobile. Bei den Automobilen wird es eine eigene Klasse für die 20 Trabants geben. Weiterhin sind zehn Formelfahrzeuge dabei, darunter auch ein Formel-II-Wagen. Auch bei der Vorkriegsklasse werden Raritäten am Start sein.

Parkplätze und Sperrungen

Geparkt werden kann beispielsweise auf dem Parkplatz am Lutschgenpark. Wegen des Straßenrennens ist die B 281 in Pößneck am 2. Juli von 6 bis 19 Uhr zwischen der Finanzamtskreuzung und dem Lutschgenpark voll gesperrt. Zudem gilt vom Unteren Bahnhof bis zur AOK-Kreuzung ein Parkverbot.