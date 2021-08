Pößneck zeigt die schönsten deutschen Bücher

Pößneck. Wanderausstellung ab 8. September in der Stadtbibliothek Bilke.

In der Pößnecker Stadtbibliothek wird man vom 8. bis 25. September die schönsten deutschen Bücher des Jahrgangs 2021 bestaunen können. Die internationale Wanderausstellung der Stiftung Buchkunst mit insgesamt 25 Neuerscheinungen, die vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung sind, wird am 8. September um 18.30 Uhr wie immer in den vergangenen Jahren mit einem kleinen Rahmenprogramm eröffnet.

Die eintrittsfreie Ausstellung kann dann zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besichtigt werden. Das Blättern in den prämierten Büchern unterschiedlichster Art ist ausdrücklich erwünscht.

Dieses Mal ist kein Buch aus der Produktion der Pößnecker Großdruckerei GGP Media dabei. Thüringen ist indes durch gleich mehrere Bände vertreten, die in Betrieben aus Altenburg und Bad Langensalza hergestellt wurden.

Die schönsten deutschen Bücher eines Jahrgangs machen wohl ununterbrochen seit den 1990-er Jahren in Pößneck Station. Die Stadtbibliothek Bilke beherbergt die Ausstellung zum fünfzehnten Mal.