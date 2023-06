Pößnecker AfD-Büro beschädigt

Pößneck. Mit einer Flasche wurde das Schaufenster des Büros in der Breiten Straße zerschlagen.

Unbekannte Täter warfen vermutlich mit einer Bierflasche die Fensterscheibe des erst am 26. Mai eröffneten Wahlkreisbüros der Alternative für Deutschland (AfD) in Pößneck ein. Das teilte am Dienstagmorgen die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Der Tatzeitpunkt wird zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 19.15 Uhr, angegeben. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden. Das Büro des AfD-Bundestagsabgeordneten Michael Kaufmann wurde in der Breiten Straße eröffnet, weil man sich in Pößneck mehr „Laufkundschaft“ erhofft, wie es zur Eröffnung hieß.

Das vormalige Parteibüro befand sich in Neustadt gegenüber vom Augustinersaal und da war bis zuletzt eine ebenfalls beschädigte Fensterscheibe zu sehen, die nie repariert wurde. Am 11. Juli 2020 wurden drei Pflastersteine auf das Haus geworfen. Erst fünf Monate zuvor war auf dem Neustädter Puschkinplatz das Büro von den damaligen AfD-Landtagsabgeordneten Michael Kaufmann und Thomas Rudy eröffnet worden.