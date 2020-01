Pößnecker Autorin veröffentlicht zwei neue Bücher

Die Pößnecker Autorin und ehemalige Hortnerin Heidi Axel erfreut ihre Leserschaft regelmäßig mit neuen Geschichten in Buchform. Druckfrisch sind das 98-Seiten-starke Werk unter dem Namen „Opas erzählen die schönsten Geschichten“ und eine fantastische Story mit dem Titel „Die Schlange war an allem Schuld“ in der Anthologie „Weltentor Edition 2019“ des Noel Verlags erschienen.

„Ich bin sehr stolz, dass ich unter den Hunderten Autoren, die sich für die Geschichtensammlung beworben haben, ausgewählt worden bin“, sagt die Pößneckerin.

Für den Wettstreit, den der Verlag jedes Jahr ausschreibt, verfasste sie die biblische Adam-und-Eva-im-Paradies-Erzählung neu. „Die Frau verführt als vermeintliche Schlange den Mann, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Er kann nicht widerstehen und kostet einen Apfel“, gibt sie Einblicke in ihre Version der wohlbekannten Geschichte. 30 Autoren sind in der Anthologie zu finden.

Die beiden neuen Bücher von Heidi Axel. Foto: Foto: Cislak

Der heimelige Buchdeckel ihres neuesten Buches zieht den Interessierten direkt in die traumhaften Welten zwei junger Leser. In einer gemütlichen Runde entdecken die Protagonisten Erzählungen wieder, die ein Großvater in einer Truhe auf dem Dachboden schriftlich niederlegte.

So sind in der verbindenden Hauptstory mehrere kleine eingebettet, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen soll. So basieren viele der Stories auf Heidi Axels Erlebnissen: „Die Geschichte ‘Zaubermurmel’ ist in einem Spielzeugladen verortet, den ich als Kind auf dem Pößnecker Markt oft besuchte“, gibt sie ein Beispiel. Es sei damals ein dunkler Laden gewesen, in dem auch eine alte Kasse gestanden habe, erinnert sie sich.

„Viele Kinder sind heutzutage unzufrieden, ich möchte ihnen zeigen, wie es früher war“, erklärt sie den Hintergrund einer anderen Geschichte aus dem Buch „Opas erzählen die schönsten Geschichten“. Der „gute Ritter Traum“ sei ihr Lieblingsprotagonist darin. „Er holt ein Mädchen aus dem heutigen Umfeld heraus und zeigt ihr das karge Leben von Kindern vor etwa 100 Jahren“, erzählt sie.

Derzeit arbeite sie wieder an einem neuen Werk mit dem Titel „Oma und die Geister“, verrät Axel. Die Texte werden testweise gelesen und redigiert. „2021 wird es wohl erscheinen“, sagt sie.