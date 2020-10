Die Könige des Saale-Orla-Kreises, wie man den Namen der Pößnecker Band „SOkings“ etwas überspitzt übersetzen könnte, haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Vom rasanten Aufstieg seit der Gründung 2012 bis zum jähen Absturz 2017, der mit der vorläufigen Auflösung Anfang 2018 endete.

Von der siebenköpfigen Truppe um Sänger Frank Eiberg, Ulf Bechstein (Bass) und Gitarrist Uwe Gross ist man zusammengeschrumpft auf eine Dreierkombo, die seit Kurzem wieder aktiv musiziert. Alles auf Anfang also.

Von den Auf uns Abs erzählt der Vokalist manchmal seufzend, manchmal erfreut. Eine Entscheidung sei aus seiner Sicht wahrscheinlich sogar falsch gewesen. Die Rock-Coverband, die eigentlich nie wirklich unterhaltsames Kirmesliedgut zum Besten geben wollte, sei am 12. August 2017 zum Rosenbrauerei-Fest in Pößneck gebucht gewesen.

Jener Tag habe schon katastrophal begonnen, erzählt er. Fehlender Strom, kaputte Technik, kein Soundcheck vorm Auftritt und das Fehlen des Schlagzeugers Marko Schuster. „Es hat nichts hingehauen“, sagt Eiberg. Die Strafe für jene Sache folgte auf dem Fuße: „Zum nächsten Auftritt auf einem Festival sind wir ausgeladen worden. Das hat uns tief getroffen“, so Eiberg, der mit den damaligen Ereignissen im Reinen ist.

Da wurde den Musikern nur allzu bewusst, dass man eigentlich keine Repertoire als Partyband habe. „Irgendwie haben wir uns falsch eingeschätzt“, resümiert er. Kurze Zeit später lösten sich die „SOkings“ vorerst auf.„Vielleicht war das auch ganz gut so“, kommentiert er.

Die Band SOKings spielte bei einer Vereinsfeier in Gössitz ein leidenschaftliches Rock-Programm an Sylvester 2015. Foto: Brit Wollschläger / OTZ

Ursprünglich gehörten zum Gründungsteam auch Gunnar Scheidig (Gitarre), Marko Schuster, Torsten Könitzer (Keyboard) und Olaf Hahn (Gitarre, Technik). „Eher zufällig fanden wir uns“, wie Eiberg sagt. Die meisten hatten schon etliche musikalische Vorerfahrungen, selbst der Sänger. Er fühlte sich früher aber an der Gitarre eher unwohl. „Meine Gefühle konnte ich besser am Mikro ‘rüberbringen“, so der ehemalige Geschäftsführer und Prokurist des Transportunternehmens L und T Pößneck.

Eine langjährige Mitarbeiterin habe er anno 2012 ehren wollen, „aber nicht mit einer Rede“, wie er sich erinnert. Es sollte musikalisch geschehen. So probten die Jungs regelmäßig. „Wir haben den kontinuierlichen Druck gebraucht. Einen Katalysator. Ziel war es, zur Kneipentour auftrittsfähig zu sein“, so Eiberg. Und so rockten die Männer zur 17. Ausgabe im Pößnecker Stadttor die Bühnenbretter.

Rockklassiker und Balladen der Musikgeschichte, von Neil Young, Metallica bis Black Sabbath, umfassen das Liedgut seither und wurden in der Region zum Besten gegeben. „Leipzig, Portenschmiede, Gössitz, Weira und Saalfeld“, nennt er Beispiele für Auftritte bis 2017. Die Interaktion zwischen Publikum und Band, aber auch hauptsächlich den gitarrenlastigen Sound, Spielfreude und eine gute Auswahl an Liedern, habe man auf der Habenseite. Wirklich Konzert-Highlights könne er im Gespräch nicht benennen, „weil die negativen Erlebnisse eher im Gedächtnis bleiben. Seltsam, oder?“

Und dann fällt ihm doch noch etwas ein: „Das Benefizkonzert in der Raniser Schmiede vor etlichen Jahren. Das war ein wirklich schöner Abend, es war brechend voll, der Wirt war begeistert.“

Irgendwie war dann spätestens Anfang 2018 Schluss, der Zenit überstiegen. Auch wenn das nach außen hin nie wirklich kommuniziert wurde. Es gab Anfragen. In veränderter Besetzung wagten sich die „SOkings“ ein ums andere Mal an Zusammenkünfte, spielten sporadisch. Zum Muggertreffen 2018, ein Jahr später zur Pößnecker Kneipentour, dem letzten öffentlichen Auftritt.

„In Dreierformation probten wir immer wieder, ungezwungen, unbelastet. Einfach aus Spaß an der Freude“, so Frank Eiberg. „Im Januar kam ein Anruf von einem Kumpel. Gunnar, Ulf, Uwe, Torsten und ich haben schließlich bei einem Privatfest im August wieder gespielt.“ Als „SOkings“?

„Ja, wir hatten keine Lust auf einen neuen Namen“, sagt er lachend. Schließlich spielten die Jungs vor eineinhalb Wochen zu einer Firmenfeier in Pößneck.

„Wir spielen jetzt fast nur noch das, was uns gefällt. Auch wenn das Publikum sich manchmal was anderes wünscht“, gibt er zu verstehen. „Hauptsache, die Leidenschaft und Kameradschaftlichkeit untereinander stimmen“, hat er für sich entschieden. „Es ist schön zu musizieren, mit allen Hochs und Tiefs.“