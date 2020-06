Die Pößnecker Stadtbibliothek Bilke startet das Herbstprogramm am 9. September.

Pößneck. In die Pößnecker Stadtbibliothek Bilke kommt wieder Ausstellung „Die schönsten deutschen Bücher“.

Pößnecker Bibliothek setzt auf den Herbst

„Wäre das Jahr 2020 ein Computer, dann würden wir jetzt sagen: Neustart! Aber das geht leider nicht. Also blicken wir nach vorn.“ Mit diesen Worten frei nach Eckart von Hirschhausen macht die Pößnecker Stadtbibliotheksleiterin Christel Ziermann auf das Herbstveranstaltungsprogramm ihrer Einrichtung aufmerksam. Und dieses wird wie immer mit der Ausstellung „Die schönsten deutschen Bücher“ eingeleitet.

Die wie immer 25 beispielhaften Bände in fünf Kategorien vom Kinder- über das Lehr- bis zum Sachbuch werden ab 9. September in der Bilke ausliegen. Die Wanderausstellung der Stiftung Buchkunst aus Frankfurt/M. macht bis 26. September in Pößneck Station.

Nach jetzigem Stand wird es am 9. September um 18.30 Uhr eine Ausstellungseröffnung in der kurzweiligen Form der vergangenen Jahre geben. Frank Mylius, Fachbereichsleiter Druck- und Medientechnik im Pößnecker Berufsbildungszentrum, und Bibliothekschefin Christel Ziermann wollen sich wieder in Dennis-Scheck-Manier ausgewählte Bücher vornehmen und darüber befinden, ob sie wirklich den Titel „Schönstes Buch“ verdienen.

Welches die auserwählten Bände sind und ob wieder ein Pößnecker Erzeugnis dabei ist, steht übrigens noch nicht fest. Das Geheimnis wird am 15. Juni ab 20 Uhr per Instagram-Livestream gelüftet.

Nähere Informationen unter www.stiftung-buchkunst.de