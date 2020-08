Pößnecker Drogenpärchen nur vermindert schuldfähig

Am Landgericht Gera wurden Gewaltorgien aus dem Pößnecker Drogenmilieu aufgearbeitet: Vorn der 39-jährige Angeklagte mit Verteidiger Udo Freier, hinten die 34-jährige Angeklagte mit Verteidiger Peter Tuppat.

Im Mittelpunkt des Prozesses standen Straftaten, die sich am 25. Dezember 2016 und 31. Mai/ 1. Juni 2019 in der Wohnung des berühmt-berüchtigten Drogenpärchens ereignet hatten. Die Angeklagten hatten Frauen und Männer aus dem Pößnecker Drogenmilieu sowie einen Mann aus Jena geschlagen, gedemütigt, bedroht, eingesperrt, bestohlen und in einem Fall zur Selbstverletzung getrieben.