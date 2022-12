Pößnecker „Express der Herzen“ mit Volldampf unterwegs zum Spendenhoch

Pößneck. Familie König aus Pößneck versteigert wieder eine liebevoll hergestellte Lebkuchenkreation für einen guten Zweck.

Vor einem Jahr entstand in der Hobbybäckerei der Pößnecker Familie König ein Lebkuchenhaus für einen guten Zweck. Der Erlös aus der Versteigerung der Leckerei sollte einem Mädchen im kenianischen Mombasa den weiteren Schulbesuch ermöglichen. Die spontane Aktion war ein voller Erfolg!

Die 200 Euro, die vor einem Jahr zusammengekommen waren, ermöglichen der achtjährigen Elvina eine ortsübliche Schulbildung und täglich eine warme Mahlzeit. Ein Foto mit der Kenianerin und dem OTZ-Artikel zeigt ein überglückliches Kind und belegt, dass die Spende angekommen ist.

Elvina mit dem OTZ-Artikel über die Lebkuchen-Aktion der Familie König aus dem vergangenen Jahr. Foto: Privat / OTZ

Dieses Jahr muss dringend einem anderen Kind in Kenia geholfen werden. Valentina musste nach einer Blutvergiftung notoperiert werden. Sie sitzt im Rollstuhl und könnte mit einer weiteren OP zu etwas mehr Normalität in ihrem jungen Leben zurückkehren. Den Weg dazu soll die Versteigerung einer neuen Lebkuchen-Kreation für großzügige Leckermäuler bereiten.

Express der Herzen ist unterwegs

Ina Königs zwölfjährige Enkelin Nele, die schon vor einem Jahr dabei war, kam wieder aus Erfurt zur Unterstützung nach Pößneck und brachte gleich eine Idee mit. Ein „Express der Herzen mit einer Lokomotive und Waggons aus Lebkuchenteig, süßer Verzierung und bunter Ladung“ lautete der Vorschlag. Große Modelleisenbahnen sind ein Hobby von Achim König und so war gleich ein Fachmann fürs Detail zur Hand.

Mit 1500 Gramm Mehl, zehn Eiern, Kokosfett, Rübensirup, Gewürzen und weiteren Zutaten ging es eins-zwei-drei los in der Hobbybäckerei. Ein Lebkuchenzug, insgesamt etwas über einen Meter lang, ist allerdings nicht so schnell fertig, wie es das Wort Express vermuten lässt. Für den Schnittmusterbogen gingen gute zwei Stunden kreativer Arbeit drauf. Und bis die Süßigkeit in einer schützenden Vitrine geparkt war, vergingen drei Tage.

Grundsätzlich sind Lok, Tender, Waggon und Güterwagen essbar und garantiert nahrhaft. Ob es allerdings verzehrt wird, liegt im Ermessen der Person, die bis zum 16. Dezember, 24 Uhr, das höchste Gebot abgibt. Natürlich wird auf einen Betrag ab 200 Euro gehofft. Jeder Euro hilft dem schwer kranken Kind.

Die Versteigerung läuft natürlich längst und am Morgen des 3. Advent lag das vorläufige Höchstgebot bei 120 Euro. Gebote sind unter Telefon 01 75/7 70 82 16 beziehungs via WhatsApp willkommen.

Der „Express der Herzen“ muss nach dem Ersteigern bei Königs in Pößneck abgeholt und kann danach gern in eine regionale Kindereinrichtung gebracht werden. Dann gibt es hier viele glückliche Kinder und ein weiteres im fernen Mombasa.