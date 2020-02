Pößnecker FDP-Urgestein Siegbert Würzl sagt: „Ich hoffe, sie wussten, was sie tun“

Siegbert Würzl war über Jahrzehnte das Gesicht der FDP in Pößneck. Er saß für die Partei von 1990 bis 2019 im Pößnecker Stadtrat und lange Zeit auch im Kreistag Saale-Orla, in Pößneck war er außerdem einige Jahre stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister und einer der Architekten des kommunalpolitischen Erfolgsbündnisses FDP/FW/FFW.

HERR WÜRZL, FREUEN SIE SICH DARÜBER, DASS DIE LIBERALEN MIT THOMAS KEMMERICH NUN DEN THÜRINGER MINISTERPRÄSIDENTEN STELLEN?

Das war sicher eine demokratische Wahl. Wer aber glaubt, dass so etwas ohne Absprachen läuft, hat keine Ahnung vom politischen Geschäft. Hauptziel von FDP und CDU war es, Bodo Ramelow von der Linken zu verhindern. Herausgekommen ist aber vor allem ein Sieg der AfD. Ich hoffe, die Abgeordneten wussten, was sie tun. Es wäre schön gewesen, wenn sie vorher mehr miteinander geredet und nicht so viel ausgeschlossen, ja ihre Arbeit getan hätten, dann wäre uns die jetzige Lage erspart geblieben.

SIE SIND NICHT BEGEISTERT ÜBER DEN COUP IHRER PARTEI, ODER?

In dem Moment, wo mir klar geworden wäre, dass ich mein Ministerpräsidentenamt der AfD verdanke, hätte ich die Wahl nicht angenommen. Thomas Kemmerich kann sich nicht hinterher hinstellen und erzählen, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeitet – das hatte er zu diesem Zeitpunkt schon. Diese Trennwand zum Rechtsextremismus, von der er gesprochen hatte, die ist eingerissen. Außerdem bin ich nicht mehr in der Partei.

SEIT WANN DENN NICHT MEHR UND WIE KOMMT’S?

Meine Frau und ich sind gemeinsam zum 31. Dezember 2019 aus der FDP ausgetreten. Nach jeweils mehr als 45 Jahren bei den Liberalen waren wir der Meinung, dass es reicht, dass wir unsere Pflicht getan haben. Wir sind aus Altersgründen ausgetreten und denken, dass das Geld, das wir als Mitgliedsbeiträge gezahlt haben, als Spenden bei Vereinen in Pößneck besser aufgehoben ist.