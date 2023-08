Pößnecker feiern Goethes Geburtstag

Bodelwitz. Kulturvolle Geselligkeit am Sonntagnachmittag in Bodelwitz.

An einem 28. August hat Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) das Licht der Welt erblickt. Goethefreunde nehmen diesen Tag zum Anlass, sich in gesellig-kulturvollen Runden zu treffen, natürlich auch in Thüringen, wo der Dichterfürst zu Hause war.

In Pößneck weilte Goethe 18 Mal und in der Stadt gibt es eine starke Goethe-Gesellschaft mit mehr als 80 Mitgliedern. Diese feierte den Geburtstag bereits am Sonntag. Die Verlegung des Geburtstagskaffeenachmittages auf den Sonntag nach dem 28. August hat in Pößneck Tradition. Dieses Mal wurde die Feier vorgezogen, um nicht in Konkurrenz zum Stadtfest zu treten.

Bodelwitz in Versen gelobt

Mehr als 40 Goethefreunde folgten der Einladung ins Sportlerheim Bodelwitz. Auch das ist fast schon Tradition. Die Wirtsleute richten den Saal liebevoll her und verwöhnen die Gäste mit leckerem Kuchen.

Buchhändlerin und Goethefreundin Katrin Gottstein. Foto: Hartmut Bergner / OTZ

Aller guten Dinge sind drei und so wurde auch bei dieser Feier über das Leben des Geburtstagskindes gesprochen, es wurden Gedichte vorgetragen und alles musikalisch umrahmt. Letztgenanntes übernahmen die Musikschüler Ben und Jonas, beide 13, mit ihren Stimmen und der Gitarre. Katrin Gottstein trug zwei Gedichte vor und Wilfried Krethlow tat es Goethe gleich – und lobte Bodelwitz in Versform.

Seinen 73. Geburtstag hatte Goethe übrigens in Pößneck verbracht und sicherlich hat er mit Pößneckern im Goldenen Löwen ein Glas Wein getrunken. Vor 200 Jahren war der Dichter zum letzten Mal in der Stadt an der Kotschau. Daran wurde zum Pößnecker Osterspaziergang erinnert.