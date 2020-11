Pößnecker fühlt sich von Tauben gestört

Seine Mitmieter kann man sich in einem Mehrfamilienhaus oder in einem Neubaublock nicht aussuchen. Man muss damit leben, wer über, unter und neben einem wohnt. Wer allerdings auf dem eigenen Balkon ein- und ausgeht, darüber hat man durchaus ein Mitspracherecht - eigentlich. Denn haben Tauben erst einmal den eigenen Balkon erobert, wird es schwierig, diese wieder loszuwerden.

Davon kann auch einer unserer Leser ein Lied singen, der in der Straße des 3. Oktober auf Höhe des Sportplatzes in Pößneck-Ost wohnt und sich nun mit seinem Problem an unsere Redaktion wandte. Er hat die Nase voll von den ungebetenen Gästen, die schon seit vorigem Jahr den Block der Wohnungsgenossenschaft Pößneck (WP) zu ihrem Revier gemacht haben. Überall seien Hinterlassenschaften der Tauben zu finden, berichtet er in einem Gespräch. „Das ist eine Schweinerei“, macht der Bewohner seinem Unmut Luft. Hilfe habe er bei der Stadt sowie bei der WP gesucht. Gebracht habe das allerdings nichts. Das städtische Ordnungsamt habe ihm erklärt, es sei nicht zuständig. Sein Vermieter habe zwar verschiedene Maßnahmen unternommen, etwa sogenannte Taubenspikes auf der Brüstung des Balkons angebracht und Netze gespannt, jedoch blieb das ohne Erfolg. Die Vögel hätten den Balkon fröhlich weiter für sich in Anspruch genommen, sich dort sogar gepaart. Mit entsprechenden Folgen. Mittlerweile habe sich die Population der Tauben verdoppelt, wenn nicht gar verdreifacht, schätzt der Bewohner.

Im Frühjahr seien dann die Balkone weggerissen worden. Der Vermieter habe gehofft, dass dadurch auch die Tauben weiterziehen würden, das sei jedoch nicht der Fall. Sie würden nun einen Eingang des Blocks bevölkern und dort „alles vollkacken“. Auch auf dem Dach würden sie es sich bequem machen. Kommen die neuen Balkons, so befürchtet der Bewohner, würde es die Vögel zurück auf diese ziehen. Er ist mehr als genervt von den Tieren und fordert eine Lösung für das Problem. Doch er fühlt sich im Stich gelassen. „Du bist wirklich alleine damit“, sagt er.

Problem lässt sich nicht kurzfristig lösen

Ina Mansel, Vorstand der WP, weiß um das Taubenproblem am Block in der Straße des 3. Oktober und versteht auch den Ärger der Bewohner, etwa über den Dreck, den die Vögel machen. „Wir wollen gerne etwas tun, aber das ist gar nicht so einfach. Das, was wir wollen, muss auch rechtlich möglich sein“, sagt sie. Man habe bereits vieles unternommen, um die Angelegenheit zu lösen. Eben unter anderem Taubenspikes und Netze angebracht. „Die Tauben sind aber durch die Netze durchgeflogen und haben uns ausgelacht“, berichtet Ina Mansel. Mieter hätten auch Attrappen von Raben aufgestellt – auch davon hätten sich die Tauben nicht beirren lassen. Die Hoffnung, die Vögel würden mit dem Abriss der Balkone weiterziehen, habe sich ebenso zerschlagen.

Der Dreck, den die Tauben hinterlassen, ärgert einen Bewohner. Foto: Caroline Reul

Also suchte Ina Mansel nach anderen Möglichkeiten. Sie habe mit dem Veterinäramt und dem Schädlingsbekämpfer telefoniert – mit dem Ergebnis, dass die Wohnungsgesellschaft die erlaubten Taubenabwehrmaßnahmen bereits versucht habe. Auch eine Falknerei habe sie wegen einer Vergrämung kontaktiert. Doch für Ina Mansel ist auch das nicht der richtige Weg. Denn das Problem werde auf diese Weise nicht gelöst, sondern nur verlagert und möglicherweise an jemand anderen weitergegeben, sagt sie. Andere Mittel, die sich so mancher vorstelle, wie etwa das Erschießen oder Vergiften, seien schlicht verboten, da die Tauben unter Schutz stehen. „Eine kurzfristige Lösung gibt es nicht“, sagt Ina Mansel nach ihrer Recherche.

Taubenhaus könnte Abhilfe schaffen

Die einzige Möglichkeit, die sie derzeit sehe, sei der Bau eines Taubenhauses. Erfolgreich werde ein solches Projekt etwa in Jena praktiziert. Dort habe sie sich erkundigt und Anfang der Woche entsprechende Informationen erhalten. Schnell sei klar geworden, dass dies zwar langfristig Abhilfe schaffen könnte, aber eben nicht innerhalb weniger Tage. Zudem müssten eine Reihe von Dingen beachtet beziehungsweise im Vorhinein geklärt werden.

Der Bau eines solchen Taubenhauses würde mit rund 15.000 Euro zu Buche schlagen, die Unterhaltungskosten pro Monat belaufen sich auf etwa 950 Euro. Der eigentliche Knackpunkt sei allerdings die Betreuung, die sichergestellt werden müsste. Denn es brauche jemanden, der das Füttern, Ausmisten und Herausnehmen der Eier absichere. Mögliche Partner für ein solches Projekt müssten nun erst einmal angesprochen werden, bevor überhaupt weitere Schritte in Betracht kommen. „Wir sind da noch in den Kinderschuhen und müssen sehen, ob so etwas realisierbar ist“, so Ina Mansel.

Darüber hinaus suche man das Gespräch mit der Stadt sowie der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Triptis/Pößneck mbH und erhofft sich auch von dieser Seite Unterstützung. „Wir sind für jede Hilfe dankbar. Wenn irgendjemand Vorschläge für uns hat, kann er sich gerne melden“, sagt Ina Mansel.