Pößnecker Gericht zieht Raketen aus NVA-Zeiten ein

Ein 61-Jähriger aus Neustadt, der als hartnäckiger Reichsbürger bekannt ist, hatte sich zu einem unbekannten Zeitpunkt in den Besitz von 36 Gefechtsfeldbeleuchtungs-Handleuchtzeichen aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR gebracht. Die einstigen, mehr als 30 Jahre alten Signal- und Befehlsmittel, deren Privatbesitz laut bundesdeutschem Sprengstoffgesetz verboten ist, wurden bei dem Mann im Frühjahr 2017 während einer Hausdurchsuchung entdeckt – und sichergestellt.

Seither werden die überalterten, wohl aber funktionstüchtigen und in ihrem Zustand als gefährlich geltenden Raketen unter hohen beziehungsweise kostspieligen Sicherheitsvorkehrungen in einer polizeilichen Dienststelle aufbewahrt. Am Dienstag kam das Amtsgericht Pößneck nun dazu, das Feuerwerk auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera per Beschluss einzuziehen – entschädigungslos und mit dem Ziel der baldigen Vernichtung.

61-jähriger gilt als schuldunfähig

Der Reichsbürger gilt nach gleich zwei psychiatrischen Gutachten als schuldunfähig, so dass ihm wegen des unerlaubten Besitzes des NVA-Materials strafrechtlich persönlich nichts passieren kann. In der Verhandlung zur Einziehung seiner Gegenstände vor dem Amtsgericht Pößneck wurde er trotzdem gehört.

Der Mann zweifelte erst einmal die Zuständigkeit von Strafrichter Dieter Marufke an. Dann erzählte er, dass seine Raketen vom Hafen- und Seemannsamt Rostock sowie in Skandinavien zugelassen seien. Die Dinger möchte der 61-Jährige gern zurück haben. Sonst müsse der Staat mit einer Schadensersatzklage rechnen. Der Richter ertrug die Tirade mit Geduld und belehrte den Reichsbürger, dass er nach bundesdeutschem Recht binnen einer Woche gern Beschwerde gegen seinen Beschluss einlegen kann.