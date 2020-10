Regelmäßig zerbrechen sich Pößnecker Kommunalpolitiker den Kopf über unerwünschte Graffitis jeglicher Couleur an so vielen Stellen in der Stadt. Vor diesem Hintergrund fragt sich Steve Richter (Grüne/SIP), warum die Graffitiwand am Viehmarkt nicht wieder ihrem Zweck zugeführt werde.

Freilich legt Richter nicht die Hand ins Feuer, dass mit der Weißung der Graffitiwand die Zahl der illegalen Sprühereien abnehmen wird. Die einheimische Jugend sollte aber die legalen Möglichkeiten ausschöpfen können, sagte er auf Nachfrage. Zudem müssten die Graffiti entkriminalisiert werden, weil das eine Kunstgattung sei, die nichts mit dem Gesprühe bei Nacht und Nebel zu tun habe. „Ich verstehe den Unmut der Bürger über die vielen Schmierereien“, betonte Richter. Gegen „Durchgeknallte“ sei aber kein Kraut gewachsen. Seiner Meinung nach würden die Verschandelungen auf das Konto nur weniger Leute gehen, so dass auch diesbezüglich eine Verallgemeinerung unangebracht sei. Die städtische Graffitiwand ziert seit einem entsprechenden sozialpädagogischen Seminar vor gut zwei Jahren ein Dauerkunstwerk zum Thema „Erlebnis Industriekultur“. In den Augen Richters sei das lediglich eine „dekorierte Absperrung zum Park“ am Viehmarkt. Im Pößnecker Rathaus sieht man das zwar etwas anders. Grundsätzlich spreche aber nichts gegen eine Neugestaltung der Anlage. Bürgermeister Michael Modde (parteilos) bezweifelt nur, dass „die Sprayer, die mit irgendwelchen Symbolen unsere Stadt beschmutzt haben“, die gereichte Hand ergreifen werden. Ähnlich hört sich Polizeihauptmeister Dietmar Chojnacki, Kontaktbereichsbeamter in Pößneck, an. „Ich wäre dafür, dass die Graffitiwand wieder frei genutzt werden kann“, sagte er auf Anfrage. „Ob es dann weniger Probleme geben wird, weiß keiner.“ Es sei zu befürchten, dass sich etwa Leute, „die nur ihr FCC irgendwohin schmieren wollen“, nicht angesprochen fühlen.