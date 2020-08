Das leerstehende Gebäude der früheren Grundschule Am Park in Pößneck wird nicht mehr lange vor sich hin gammeln. Die Pößnecker Physiotherapeutin Lydia Huber hat die ehemalige Grundschule gekauft, um dort eine größere Praxis als ihre bisherigen einzurichten.

Das Gebäude der ehemaligen Grundschule Am Park in Pößneck hat neue Besitzer gefunden. Die Stadt freut sich über eine Nachnutzung, die dem benachbarten Schützenhaus nicht in die Quere kommen kann. Und eine junge einheimische Gewerbetreibende kann sich nun einen Traum erfüllen.