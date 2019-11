Pößnecker Gymnasium mit Rundum-Angebot und Weitblick

Als Zugabe zum Leitbild „Schule rundum“ haben die Gäste des Schnuppertages des Pößnecker Gymnasiums am Samstag die Gelegenheit bekommen, den benachbarten, für die Bildungseinrichtung namensgebenden Weißen Turm zu besteigen. Das Gymnasium habe anders als in Großstädten keine naturwissenschaftliche oder musische Spezialisierung, sondern biete seinen Schülern ein Rundum-Angebot. Insgesamt 76 Schüler aus den vierten Klassen aus Pößneck und Umgebung haben die Gelegenheit genutzt, sich über die weiterführende Schule zu informieren und den Stationsbetrieb der dortigen Schüler und Lehrer zu besuchen.

„Der gymnasiale Weg ist kein leichter Weg. Wichtig ist vor allen Dingen die Bereitschaft, sich für seine Ziele anzustrengen und sich im Lernteam einzubringen. Das Kind sollte den Weg zum Abitur für sich wollen“, sagte Schulleiter Steffen Heerwagen. Er hatte den ­Eltern der Viertklässler detailliert erklärt, welche Zugangsvoraussetzungen ihre Kinder für den Wechsel an das Gymnasium benötigen.

Passend zur vor wenigen Jahren ­erfolgten Sanierung der Schule, die aus historischem ­Gemäuer kombiniert mit modernen Segmenten besteht, würden die Lehrer moderne und klassische Inhalte vermitteln. So sei das Gymnasium weit und breit die erste Schule gewesen, die elektronische Wörterbücher einsetzt. „Der handliche Minicomputer habe den Vorteil, dass er den Inhalt von kiloschweren Schulwörterbüchern mehrerer Sprachen enthält und anders als manch andere Geräte zu ­Prüfungen verwendet werden darf“, erklärte Deutsch- und Englisch-Fachlehrerin Marlies Jung.

„Wir haben kontinuierliche Schülerzahlen von knapp über 500. Tendenz leicht steigend“, so Heerwagen. Im Januar werde er sich mit den Leitern anderer weiterführender Schulen an den Grundschulen vorstellen. Vom 2. bis 7. März finde am Pößnecker Gymnasium die Anmeldewoche statt. Anmeldungen werden am Montag, Mittwoch und Freitag von 13.45 bis 16 Uhr, am Dienstag und Donnerstag bis 18 Uhr angenommen, am Samstag von 9 bis 11 Uhr.

Marcus Wicklein-Weise demonstriert an der Influenzmaschine im Physik-Kabinett wie mechanische in elektrische Energie umgewandelt wird. Foto: Peter Cissek