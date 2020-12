Pößnecker Händlerinnen hoffen auf den Advent

Verschärfte Corona-Bedingungen, wie sie seit Anfang Dezember wieder herrschen, machen Michaela Müller keine Sorgen. „Wir haben mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche – die Abstandsregelungen wären problemlos einzuhalten“, erklärt die Geschäftsführerin des Bekleidungsgeschäfts „Freemod“ in Pößneck-Ost. Sie sagt „wären“ – denn ein anderes Problem wiegt viel größer: Es kommen einfach keine Kunden, zumindest nur sehr vereinzelt. „Nicht jetzt am Vormittag und auch über den Tag verteilt nicht“, bedauert sie.

Dieser Zustand sei auch nicht neu, sondern dauere schon „die ganze Zeit“. „Den Menschen wird gesagt, sie sollen nur die nötigsten Wege erledigen und genau das tun sie“, sagt Michaela Müller. Sie ist sich ebenso bewusst, dass Kleidung anprobieren mit Mund-Nasen-Schutz nicht so viel Freude macht. Vom Weihnachtsgeschäft erhofft sie sich zumindest eine kleine Wiedergutmachung für das verlorene Jahr. „Die Stammkunden werden bestimmt kommen“, sagt sie. Und von denen gebe es zum Glück viele.

Bei Freemod in Pößneck-Ost herrscht Leere. Derzeit bleibt die Kundschaft aus. Foto: Caroline Reul

Eine Vorhersage, wie der Advent verlaufen werde, wagt Erika Dreiocker vom Geschäft „Uhren und Schmuck Dreiocker und Teichmann“ in der Pößnecker Schuhgasse indes gar nicht. Das Jahr war auch für sie schwierig bisher. Ideen müssten her, wie man die Leute wieder in die Stadt locken könne. „Geschmückt ist sie ja wirklich wunderbar“, findet die Geschäftsinhaberin.

Was die nochmals verschärften Corona-Regeln angeht, sieht sie indes überhaupt kein Problem. „Die Leute sind sehr vernünftig“, hat Erika Dreiocker beobachtet. Den Hinweis an der Ladentür, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, nähmen alle ernst.

Wenn im Laden mehrere Personen gleichzeitig stehen, würden weitere Kunden auch geduldig vor der Tür warten. Dafür ist sie dankbar. Bei allem anderen könne man nur abwarten und durchhalten. Im neuen Jahr werde es sicher wieder bergauf gehen.

Ein wenig rosiger dem Advent entgegen sieht Simone Weidhaas, Inhaberin der „Confiserie“, die ebenfalls in der Schuhgasse angesiedelt ist. Bisher habe es noch nicht das große Adventsgeschäft gegeben. „Da ja aber am Sonntag Nikolaus ist, denke ich, dass spätestens am Samstag wieder mehr los ist“, sagt die Inhaberin. „Süßigkeiten, Kaffee, Präsente werden gern gekauft“, weiß sie.

Ansonsten sei es ja ihr erstes Weihnachten überhaupt in ihrem neuen Geschäft. „Der Zeitpunkt für die Übernahme war natürlich etwas unglücklich“, sagt sie über das Corona-Jahr. Aber sie hat schon den Eindruck, dass sich die Kundschaft freut, dass es einen so nahtlosen Übergang gegeben und der Laden weiter Bestand hat. Auch aus Saalfeld, Triptis und dem Oberland kämen die Menschen zu ihr.

Und bezüglich der Corona-Verordnungen sieht sie ebenfalls keine Probleme. „Die Kunden akzeptieren und befolgen die Regeln“, sagt Simone Weidhaas. Obwohl ihre Verkaufsfläche recht klein ist, gäbe es selten Gedränge. „Erstaunlicherweise geben sich die Kunden meist die Klinke in die Hand“, schließt sie mit ihrer Beobachtung.