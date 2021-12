Pößnecker hat Chancen auf Titel „Thüringer des Jahres“

Pößneck. Der Pößnecker Schwimmmeister Jochen Marschall hat die Chance auf den Titel „Thüringer des Jahres“ und damit auf bis zu 2000 Euro Gewinn.

Für sein unermüdliches ehrenamtliches Engagement wurde der Schwimmmeister Jochen Marschall im Mai von der DRK-Wasserwacht Pößneck als „Thüringer des Monats“ ausgezeichnet.

Jetzt ist er im Rennen um den Titel „Thüringer des Jahres“, der den drei Erstplatzierten 2000, 1500 und 1000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zu Gunsten der Vereine, Initiativen oder Organisationen beschert, in denen die Anwärter sich freiwillig engagieren. Ausgelobt wird der Preis von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und des MDR.

Der 78-jährige Jochen Marschall ist seit 62 Jahren Mitglied in der Wasserwacht und dort auch heute noch als technischer Leiter zuständig. Für ihn stehe das Retten von Menschenleben an erster Stelle. „Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für die geleistete Arbeit“, sagt Marschall dankbar. Die Jugendarbeit liege ihm besonders am Herzen, damit die Kinder auch in Gefahrensituationen das Schwimmen meistern können. Deshalb stehe er mehrmals wöchentlich am Beckenrand des Pößnecker Stadtbads, um ihnen wichtige Fähigkeiten beizubringen, Tipps zu geben und zu motivieren. „Wenn die Kinder nach Hause gehen und sagen: ‘Es hat mir Spaß gemacht’, sich vielleicht noch bedanken und wiederkommen. Dann haben wir alles richtig gemacht“, sagt der 78-jährige.

Neben der Jugendarbeit bildete Marschall im Rahmen seiner Jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeit auch hunderte Rettungsschwimmer aus. „Eine wichtige Aufgabe von uns ist es für Fortbildung zu sorgen und die Fähigkeiten der Rettungsschwimmer zu überprüfen“, so Marschall.

Die Abstimmung für den „Thüringer des Jahres“ läuft noch bis zum 12. Dezember auf mdr.thueringen.de Am gleichen Abend strahlt der TV-Sender die Auszeichnung der Sieger aus.