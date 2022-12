Pößnecker helfen Laya aus Bad Lobenstein

Pößneck. Texte und Lieder des Pößnecker Vorlese-Adventskalenders regen im Café Ambiente zum Nachdenken über ein scheinbar immer mehr ausuferndes Weihnachtsfest an.

Im Pößnecker Café Ambiente herrschte am Sonntagnachmittag weihnachtliche Stimmung. Christel Ziermann und Alexander Post öffneten mit einem musikalisch-literarischen Programm ein weiteres Fenster des Pößnecker Vorlese-Adventskalenders.

Die Texte und Lieder waren einerseits lustig, andererseits regten sie zum Nachdenken über ein scheinbar immer mehr ausuferndes Weihnachtsfest an. Es waren gute 90 Minuten Entspannung bei Kaffee, Torte und Eisbechern mit Sahne.

Wenn man es sich selbst gut gehen lässt, sollte es auch anderen gut gehen. Dieser Meinung waren offensichtlich die meisten Gäste. Die Akteure baten um eine Spende für die zwölfjährige Laya und es kamen genau 131 Euro zusammen.

Laya Watzek aus Bad Lobenstein und leidet seit der Geburt an der Glasknochenkrankheit. Das heimtückische Leiden sorgt immer wieder für Knochenbrüche – 80 kamen in zwölf Jahren zusammen. Seit langer Zeit an den Rollstuhl gefesselt, lässt sich Laya aber nicht unterkriegen. Sie lernt am Gymnasium und möchte Lehrerin werden. Ein Therapiehund könnte ihr das Leben erleichtern und zusätzlich auf sie aufpassen – OTZ berichtete neulich ausführlich. Die Kosten für den Spezialhund sind allerdings so hoch, dass die Familie Watzek auf Spenden angewiesen ist. Jene aus Pößneck ist schon beim Servicehundezentrum e. V. Rostock. Wer noch helfen will, kann den Betrag seiner Wahl das Konto mit der IBAN DE89 1305 0000 0201 0837 28 und mit „Assistenzhund für Laya“ als Verwendungszweck überweisen.

Am kommenden Sonntag um 14 Uhr öffnet Ursula Melle in der Awo-Begegnungsstätte ein weiteres Türchen des Vorlese-Adventskalenders. Versprochen wird ein gemütlicher und heiterer Nachmittag.