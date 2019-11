Viel Interesse weckte der Herztag in der Thüringen-Klinik Pößneck am Donnerstag beim Publikum.

Pößnecker Herztag fordert auf: Mutig sein und handeln!

Als auf der Leinwand im Konferenzraum in der ersten Etage der Pößnecker Klinik das Foto eines Herzschrittmachers erscheint, greift sich ein Zuschauer an die rechte Schulter. „Ich fühle ihn“, sagt der ältere Herr leise. Er war einer von vielen Zuhörern einer interessanten Veranstaltung an diesem Donnerstagabend. Denn zu dem Zeitpunkt lief bereits der zweite Fachvortrag im Rahmen des Pößnecker Herztages am hiesigen Standort der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“.

Oberarzt Frank Schweitzer ging in seinem Vortrag auch auf die Notwendigkeit einer umgehenden Herzdruckmassage bei Betroffenen ein. In diese Aufnahme wurde im Nachhinein ein eigentlich überblendeter Folieninhalt zur Veranschaulichung eingefügt. Foto: Martin Schöne

Der Herztag 2019 stand unter dem Motto „Bedrohliche Herzrhythmusstörungen: Wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod?“ Sowohl der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Ralph Giese, in seiner Anmoderation, als auch der erste Vortragende, Oberarzt Frank Schweitzer, sahen darin eine gute Themenwahl. Denn über aufsehenerregende Schock-Momente wie etwa Todesfälle von Leistungssportlern vor laufenden Kameras hinaus sei der plötzliche Herztod mit in Deutschland jährlich etwa 65.000 Fällen von großer Relevanz. Nach Schweitzers allgemeiner Einführung zur Funktionsweise des Herzens definierte der Mediziner diesen als unerwarteten Tod einer scheinbar gesunden Person. Ein solches Ereignis könne wie der Blitz aus heiterem Himmel zuschlagen und für Familien erschütternd sein. Zuvor hatte Ralph Giese jedoch bereits verdeutlicht: „Die moderne Medizin hat hier einiges in petto.“

Jung und Alt können betroffen sein

Der plötzliche Herztod wird am häufigsten durch Kammerflimmern ausgelöst, einer sehr schnellen Herzrhythmusstörung. Bei Menschen älter als 40 Jahre – das Risiko steigt mit dem Alter – sei die koronare Herzkrankheit die häufigste Ursache, aber auch Herzmuskel- oder Herzklappenerkrankungen könnten dazu führen, erläuterte Frank Schweitzer. Bei Patienten unter 40 Jahren zählen Herzmuskelerkrankungen oder auch -entzündungen häufig zu den Ursachen. Aber auch Drogenabhängigkeit sei in dieser Altersgruppe öfter für den plötzlichen Herztod verantwortlich.

Als präventive Maßnahmen empfahl Schweitzer die Untersuchung beim Arzt auf mögliche Risikofaktoren – etwa bei familiären Vorbelastungen – oder vorhandene, aber unentdeckte Herzkrankheiten. Kaliummangel sei beispielsweise ein Risikofaktor. Neben Drogenkonsum sei auch das Rauchen problematisch. Der Herztod beim Sport sei zwar selten, hier seien aber eher Männer betroffen. Frank Schweitzer riet zu gesundem Sport wie Wandern, Langlauf oder Nordic Walking und warnte vor Herzgefahren durch Extremsport wie zum Beispiel Triathlon. Als besonderes Angebot biete die Pößnecker Klinik die Spiroergometrie an. Hobby-Sportler könnten dabei neben einem EKG auch eine Atemgas- und Blutgasanalyse sowie eine Lungenfunktionsprüfung machen lassen. Dieses Angebot gebe es in Thüringen nicht oft.

Torsten Bossert, Herzchirurg und heute Leiter des Fachdienstes Gesundheit im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises, vermittelte den Gästen im Anschluss Aspekte der Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie. Zunächst bot er einen historischem Abriss der vergleichsweise noch recht jungen Behandlungsform und zeigte Bilder vom Einsetzen eines Schrittmachers, begleitet von vielfältigen Informationen zur Funktionsweise. Den Moment, wenn etwa ein eingesetzter Defibrillator tatsächlich zum Einsatz komme beschrieb Bossert wie folgt: „Patienten die das erlebt haben, beschreiben es als sehr schmerzhaft. Aber es rettet ihnen das Leben.“

Beim plötzlichen Herztod müssen Ersthelfer nach Absetzen des Notrufs umgehend eine Herzdruckmassage beim Betroffenen durchführen. Frank Schweitzers Appell: Mutig sein und handeln!

