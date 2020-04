Diese Motivations-Collage richtet das Kollegium der Regelschule Prof. Franz Huth in Pößneck an seine Schüler.

Pößneck. Schulleiterin richtet ihren Dank an Kollegen, Schüler und Eltern für deren großes Engagement in den vergangenen Wochen

Pößnecker Huth-Schule zieht erste Krisenbilanz

Die Corona-Krise verlangt von vielen große Anpassungsbereitschaft. Ganz besonders in Schulen ist das so. Denn trotz geschlossener Schulgebäude mussten in kurzer Zeit Alternativen für Lehrer und Schüler organisiert werden, um dennoch so gut es geht Bildung zu ermöglichen.

„Meine Kollegen haben in den vergangenen Wochen ein enormes Pensum an Arbeit absolviert, selbst in den Ferien“, verdeutlicht die Leiterin der Regelschule Prof. Franz Huth in Pößneck, Sylke Kühne. Angesichts des großen Engagements vieler Beteiligter formuliert sie ihren Dank etwa an den IT-Verantwortlichen des Hauses, der nach Ankündigung der Schließung übers Wochenende mit Unterstützung ein System auf der Schul-Webseite eingerichtet hat, das ein „Distanzlernen“ möglich machte.

Herausforderungen angenommen

Motivation auf Huth-Art. Foto: Sylke Kühne

Ebenso hebt die Schulleiterin die Leistung der Lehrkräfte hervor, die die von ihnen ausgearbeiteten Aufgaben nach Bearbeitung durch die Schüler in Zeiträumen kontrollierten, die über die üblichen Arbeitszeiten hinaus gingen. Denn das Zusenden, Herunterladen und Kontrollieren über die verschiedensten Kanäle sei mit einigem Aufwand verbunden. Beratungen mit Schülern oder Kollegen fanden auch per Videokonferenz statt. Daher müsse Sylke Kühne auch den Lebenspartnern danken, die das aushalten. Viele Lehrer betreuten im Homeoffice zusätzlich die eigenen Kinder. Hinzu kam die Gewöhnung an technische Neuheiten, die nicht immer auf Anhieb funktionierten.

Auch die Schüler und die Eltern hätten sich in der Krise bewiesen und stets versucht, den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Eltern standen dem Nachwuchs motivierend und unterstützend zur Seite. „Es wird in den nächsten Wochen für uns alle viel Neues auf dem Plan stehen – aber wir lassen unsererseits niemanden im Stich“, unterstreicht Kühne. Als Symbol dessen haben die Lehrkräfte ein Motivationsbild gestaltet, dass an Schüler gerichtet und nebenstehend veröffentlicht ist.

Wie die Huth-Schule auf die Krise reagiert, zeigt ein Film im Internet: https://youtu.be/iCfvTGQlZWc