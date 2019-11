An der Regelschule „Prof.-Franz-Huth“ startet seit diesem Schuljahr eine fünfte Klasse ins Zeitalter des digitalen Lernens.

Pößnecker I-Pad-Klasse findet I-Pads klasse

Die Schüler der Klasse 5a der Regelschule Prof. Franz Huth in Pößneck wissen schon ziemlich gut Bescheid über die Bedeutung von Tablet-PCs in der Arbeitswelt. „In der Zukunft wird das immer wichtiger“, sagt zum Beispiel der elfjährige Konrad. Andere Schüler nennen Beispiele. So weiß etwa Chris (10), dass Ingenieure solche elektronischen Geräte einsetzen. Nils (12) berichtet, dass seine Mutter bei der Arbeit im Altersheim auch schon Tablets benutzt habe.

Die 5a ist die erste „I-Pad-Klasse“ der Regelschule. Seit diesem Schuljahr wird unter gezieltem Einsatz von Tablets gelernt. Schulleiterin Sylke Kühne unterstreicht, natürlich werde auch weiter klassisch in den Hefter geschrieben, aber die moderne Technik spiele eine große Rolle.

Es gab auch Skepsis

Das Vorhaben begann als Eigeninitiative der Schule. Noch bevor die ersten Mittel des Bundesprogramms Digitalpakt Schule ankommen, habe man in der Schule beschlossen, die I-Pad-Klasse anzuschieben. Zuvor gab es Informationsabende für Eltern. Jene, die bereit waren, selbst für die Finanzierung des Tablets aufzukommen, konnten ihre Kinder für die Klasse anmelden. Die Nachfrage war da und insgesamt 26 Schüler starteten zum Schuljahresbeginn in die neue Welt des Lernens. Daneben gibt es eine weitere fünfte Klasse, die ganz klassisch unterrichtet wird, wobei an der Schule auch allgemein mehr und mehr digitales Arbeiten eine Rolle spielt.

„Es gab auch Skepsis“, berichtet die Schulleiterin. Besonders gegenüber dem Umstand, schon in der fünften anzufangen und nicht erst in der siebten Klasse. „Die digitale Kunde kann nicht früh genug anfangen“, ist Kühne überzeugt.

Die Leitung des Einstiegsprojekts hat Lehrerin Constance Schmidt inne. Sie geht mit den Kindern soeben im Deutschunterricht ein Arbeitsblatt auf den Geräten durch. Die Kinder tragen Antworten direkt in Tabellen auf dem Bildschirm ein, drahtlos werden Arbeitsmaterialien verschickt. Für die technische Betreuung und Administration zeichnet der Lehrer Holger Schmidt verantwortlich. Die 5a hat eine Unterrichtsstunde mehr in der Woche: I-Pad-Lerntraining. Zunächst stehe die Vermittlung von Grundlagen im Vordergrund. Wie schreibe, markiere ich Text? Wie funktionieren die Apps? Mehr und mehr sollen die Möglichkeiten der Geräte ausgeschöpft werden. Ziel sei es, dass die Schüler ab der siebten Klasse frei damit arbeiten können, so Kühne. „Selbstständiges und kooperatives Lernen unter Einsatz individueller Lernwege (-methoden) und Lernstrategien“, heißt es im entsprechenden Leitbild.

„Auch die Lehrer müssen sich erst einmal einarbeiten“, sagt Constance Schmidt. Das sei durchaus herausfordernd. Alle zwei bis drei Wochen kämen die Beteiligten zusammen und tauschten ihre Erfahrungen aus.

Die Klassenlehrerin der 5a, Annegret Brüsch, sieht darin eine große Chance, den Schülern einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. „Es ist eine schnelllebige Zeit und die Technologie ist in vielen Bereichen auf dem Vormarsch.“ Da sei es wichtig, die Kinder in der Schule dafür fit zu machen. Sylke Kühne macht deutlich, man achte darauf, dass die Schüler die Tablets als Arbeitsmittel und nicht als Spielzeuge verstehen. Die elfjährige Nelly sieht einen ganz praktischen Vorteil: „Man muss weniger dicke Bücher schleppen.“

Sylke Kühne und Constance Schmidt absolvieren im November ein Hospitationspraktikum an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Neumünster, die unter anderem für zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt im Jahr 2016 den Deutschen Schulpreis erhalten hatte.