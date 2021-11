Pößnecker Impfstelle wird geschlossen

Schleiz. Landrat Thomas Fügmann (CDU) protestiert in einem Offenen Brief an die Kassenärztliche Vereinigung.

„Die Covid-19-Impfstelle im Saale-Orla-Kreis darf jetzt keinesfalls geschlossen werden“, erklärt der Landrat des Saale-Orla-Kreises in einem gestern veröffentlichten Offenen Brief an die Thüringer Sozialministerin Heike Werner und den Leiter des Pandemiestabes Corona Jörg R. Merz bei der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Das teilte das Landratsamt mit.

Einzige Impfstelle im Landkreis

„Mit Fassungslosigkeit habe ich die Pläne zur Schließung der Impfstelle in Pößneck zur Kenntnis genommen. Als Landrat des Saale-Orla-Kreis lege ich hiermit entschieden Protest gegen die zur Mitte des Monats Dezember 2021 geplante Schließung ein. Die einzige Impfstelle im Saale-Orla-Kreis darf in der momentanen Phase auf gar keinen Fall geschlossen werden“, so Fügmann.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hatte die geplante Schließung gegenüber dem Landrat schriftlich angekündigt. „Überall in Deutschland, in Thüringen, in den Städten und Gemeinden des Saale-Orla-Kreises steigen aktuell die Zahlen der Corona-Neuinfektionen – und zwar dramatisch. Die Gesundheit unserer Bevölkerung ist akut gefährdet. Das Gesundheitswesen droht zu kollabieren. Es ist ein Unding, dass die Impfstellen ausgerechnet jetzt geschlossen werden sollen. Das Impfen ist das einzig wirksame Mittel, die Corona-Pandemie zu beenden und die vierte Welle zu brechen. Nach meiner Kenntnis wird die Impfstelle in Pößneck sehr gut angenommen und von Impfwilligen aktuell stark frequentiert. Sie nun zu schließen, wäre das absolut falsche Signal“, betont der Landrat des Saale-Orla-Kreises. Da nur ein Teil der niedergelassenen Ärzte im ländlich geprägten Saale-Orla-Kreis Corona-Impfungen durchführt, könnten diese nicht die einzige Alternative für die Bevölkerung sein, zumal viele der Praxen, in denen geimpft werde, über Wochen ausgebucht seien. Um allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zur Impfung zu ermöglichen – egal ob Erst- oder Auffrischungsimpfung –, brauche es weiterhin die öffentliche Impfstelle in Pößneck, die für alle zugänglich sei. Mit ihrer Kapazität von rund 250 Impfungen pro Tag stelle sie ein entscheidendes Puzzleteil bei der Bewältigung der Corona-Pandemie im Saale-Orla-Kreis dar, so Fügmann.

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises fordere deshalb „die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen und die Thüringer Landesregierung auf, die Entscheidung zur Schließung des Impfzentrums Pößneck zurückzunehmen und diese enorm wichtige Einrichtung so lange weiter zu betreiben, wie es in dieser Pandemie notwendig ist“.