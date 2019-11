Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pößnecker Kinder lauschen japanischem Märchen

Insgesamt 120 Schüler aus den beiden Pößnecker Grundschulen in Ost und Am Rosenhügel lauschten begeistert zum bundesweit gefeierten Vorlesetag im Bilke-Saal den drei Schauspielern, welche kindgerecht das japanische Erzähltheater näher brachten. Am Freitagmorgen boten Franz-Josef Fendt, Dieter Weische und Kathrin Bonke im Rahmen des sogenannten Wirbelwind Konzerts ein Märchen mit dem Titel „Wenn das Glück geflogen kommt...“ dar.

Die ersten bis dritten Klassen der Schulen tanzten und sangen begeistert mit. Und lernten nebenher noch – für die Schüler wohl eher fremd klingende – japanische Begriffe, Musikinstrumente und Kulturpraktiken kennen. Und doch ging es um universelle Werte wie dem selbstlosen Helfen in der Not, das Teilen von Speisen und dem Streben nach Glück, aber auch um vermeintliche menschliche Schwächen wie Neid und Neugier.

Gekleidet mit einem Kimono erzählte Kathrin Bonke, studierte Theaterpädagogin, die Geschichte um einen armen Bauern. Dieter Weische begleitete sie mit einer Bambusflöte, genannt Shakuhachi, und Franz-Josef Fendt visualisierte die Geschichte mittels Schattentheater. Und immer wieder animierten sie die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren zum mitmachen. Am Anfang fragten die Schauspieler die Kinder, in welches Land sie entführt würden. Chakuhachi, wo kommt das Wort her? „Italien“, antwortete der Erste. Mit Australien und China nährten sie sich schließlich immer mehr dem eigentlichen Handlungsort Japan an.

Worum ging’s? In dem Wintermärchen rettet ein Bauer während eines Schneesturms einen Kranich aus einer misslichen Lage. Der gefiederte Freund symbolisiert Glück in der japanischen Mythologie. Und genau das widerfährt dem kinderlosen Pärchen: Das Tier verwandelt sich über Nacht in ein Mädchen, das zum Dank mit seinen Kranichfedern Kimonos webt. Dadurch kann das ganze Dorf ein ausgelassenes Fest feiern. Bald schon webt das Mädchen immer mehr davon, um dem Bauernpaar zu Wohlstand zu verhelfen. Die einzige Bedingung ist, dass keiner ihr dabei zusehen darf. Doch die Neugier des Bauern droht das Glück ins Wanken zu bringen.