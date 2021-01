Pößnecker Müllumladestation wird mit Werferlöschanlage aufgerüstet

Sven Rüdrich (rechts), Abteilungsleiter Abfallwirtschaft, und Marian Blume, Anlagenleiter Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe, schauen sich in der zu 99 Prozent wiederhergestellten Müllumladestation auf der Deponie Wiewärthe in Pößneck-Nord um.

Die Müllumladestation (MUS) auf der Deponie Wiewärthe in Pößneck-Nord muss mit einer zeitgemäßen Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Hierfür sind im Investitionsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla 300.000 Euro in diesem Jahr und 200.000 Euro im nächsten eingestellt. Was ist da so teuer?

"Es handelt sich um eine Auflage unserer Versicherung nach dem Brand von 2019 in unserer Müllumladestation", möchte Sven Rüdrich, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft und einer der drei stellvertretenden Geschäftsleiter des Zweckverbandes, zum einen festhalten. Zum anderen erklärt er, dass man "gleich etwas Gescheites" anschaffe und einbaue, wenn man schon Geld in die Hand nehmen müsse.

Löschmonitorsystem an der Hallendecke

"Wir bauen eine Werferlöschanlage mit Brandfrüherkennung ein", lässt Rüdrich die Katze aus dem Sack. So sollen die zwischengelagerten Müllberge künftig permanent von einer Schwenkkopf-Infrarotkamera gescannt werden. Bei auffälligen Oberflächentemperaturveränderungen, die sich etwa aufgrund eines Glutnestes ergeben können, bringe das Löschmonitorsystem an der Hallendecke ein Wasserstrahlrohr in Position, um den Feuerherd punktgenau und gegebenenfalls auch metertief im Müllberg auszuschalten. Bei einem solchen Alarm werde gleich auch Sprühnebel ausgelöst.

"Wir wollen offene Brände vermeiden", fasst Rüdrich zusammen. "Und wir wollen im Falle eines Falles nicht mehr alles fluten." So könne der notwendige Brandschutz sowohl substanz- als auch ressourcenschonend gewährleistet werden.

Immer mehr selbstentzündliche Materialien im Hausmüll

Was passiert, wenn sich der Zweckverband diese Investition sparen würde? "Dann würden wir den Versicherungsschutz für die MUS verlieren", antwortet Rüdrich. Die ins Auge gefasste Hightechanlage biete sich auch deshalb an, weil die Zahl der Brände in Müllbunkern und ähnlichen Anlagen zunehme. Ein Großbrand wie jener von 2019 könne sich nach der Wiederinbetriebnahme der Müllumladestation jederzeit wieder ereignen, weil immer mehr selbstentzündliche Materialien im Hausmüll landen würden. Eines der größten Probleme seien die Lithium-Ionen-Akkus, die mittlerweile auch in Schuhen und Kleidungsstücken eingenäht seien.

Im Zweckverband ist man zuversichtlich, dass das reservierte Geld reichen werde. Gewissheit wird allerdings erst die Ausschreibung der Brandmeldeanlage bringen.

Fluchtwegsbeleuchtung Ende 2020 nicht lieferbar

Diese Aufrüstung zu Lasten des Zweckverbandes könne aus rechtlichen Gründen erst nach der Wiederherstellung der Müllumladestation auf Kosten der Versicherung erfolgen, heißt es weiter. Im Übrigen sei die MUS vor dem Jahreswechsel "zu 99 Prozent" fertig gewesen, so Rüdrich. Es fehle nur noch die Fluchtwegsbeleuchtung. Die benötigten Teile seien Ende 2020 nicht lieferbar gewesen, sollen aber in der ersten Januarwoche 2021 eintreffen.

Der Zweckverband geht davon aus, dass er die Müllumladestation „Ende Januar/Anfang Februar“ wieder in Betrieb nehmen könne. Darauf seien vor allem gewerbliche Entsorger aus Pößneck und Umgebung angewiesen, die ihre Frachten seit mehr als anderthalb Jahren etwa nach Großlöbichau bei Jena bringen müssen.

Die Müllumladestation ist in der Nacht zum 16. April 2019 abgebrannt. Zwei Gutachten hätten eine Selbstentzündung des Mülls festgestellt, ohne aber genau definieren zu können, wie es zu den ersten Funken kam. Zur Höhe des Sachschadens hält sich der Zweckverband bedeckt. Zuletzt standen allein für den MUS-Wiederherstellung Beträge zwischen 850.000 und einer Million Euro im Raum.

Nach dem Brand ist man klüger

Jetzt, nach dem Brand, darf der Zweckverband übrigens, was ihm vorher aufsichtsbehördlich nicht erlaubt worden sei, nämlich eine Ersatzhalle etwa für den Fall vorzuhalten, dass die Müllumladestation nicht betrieben werden kann. Die multifunktionale Havariehalle soll bis spätestens 2023 für voraussichtlich 685.000 Euro auf dem MUS-Gelände gebaut werden.

Der 1994 gegründete Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla mit Sitz in Pößneck ist für die Entsorgung der Abfälle von 182.268 Einwohnern und 6454 Betrieben (Stichtag: 30. Juni 2020) in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla verantwortlich. Vorsitzender des Zweckverbandes ist der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos).