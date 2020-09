Pößnecker Museumsnachtgruppe meldet sich zurück

Pößneck. Viele Ideen für das Marktbrunnen- und Städtepartnerschaftsfest, das am 5. Juni 2021 in Pößneck gefeiert werden soll, wurden gesammelt.

In Pößneck soll am 5. Juni 2021 ein Marktbrunnen- und Städtepartnerschaftsfest gefeiert werden. Zur inhaltlichen Vorbereitung dieser Veranstaltung hat Bürgermeister Michael Modde (parteilos) eine Arbeitsgruppe einberufen und diese hat in ihrer ersten Beratung so viele Ideen zu Protokoll gegeben, dass sie glatt für ein ausgewachsenes Stadtfest reichen würden.