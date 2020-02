Pößnecker Narren verspeisen und entzücken Berliner

„Ick bin zufällig hier und nutze die Chance mir das mal anzukiecken“, meint der Berliner Thomas Heinrich. Er steht zwischen einer großen Menschenmenge auf dem schiefen Marktplatz und Pößneck und erfreut sich an den Darbietungen der drei Faschingsgruppen und -vereine am Rosenmontag. Heinrich will perspektivisch in die Stadt am Kotschaubach ziehen, er brauche einen Tapetenwechsel nach 30 Jahren Hauptstadt, wie er sagt. Den Faschingstrubel, wie er im Orlatal zelebriert wird, kenne er so nicht und findet dass das ein Grund mehr ist, hier ansässig zu werden. „Das ist ausgesprochen spannend.“

Mit einem Tross zogen zuvor die Faschingsgruppen vom Carnevalsclub Schlettwein, Carneval Club Pößneck und die Schleusenfrösche, vom Binderschen Kaufhaus, die Breite Straße entlang und die Krautgasse empor zum Markt. Dabei vermisste man den sonst in der Nähe parkenden Bus der Schlettweiner, der nach dem stärkenden Frühstück im Schalander liegengeblieben war – Getriebeschaden, wie zu hören war.

Konfetti ist in Pößneck noch erlaubt

Leonie zeigt akrobatisches auf dem Pößnecker Marktplatz Foto: Marcus Cislak

Wie so oft schon angemerkt, bekräftigte auch Schleusenfrosch Tommy Brandner wieder: „Es könnten sehr viel mehr Narren in Pößneck sein. Klar ist das nicht vergleichbar mit Duhlendorf, aber wir geben hier immer unser Bestes.“ Indem zum Beispiel nicht nur Kamelle geworfen werden, sondern auch ein Konfetti-Regen nieder ging. Zwar dezent, aber immerhin. „Das ist auf jeden Fall mehr Schnee als in Neustadt“, konnte sich Christian Herrgott, CDU-Landtagsabgeordneter, mit einem verschmitzten Grinsen den Seitenhieb auf das dortige Konfettiverbot nicht verkneifen. Hoffentlich denke keiner der Pößnecker Stadtoberen darüber nach, fügte er leise an. Und: „Irgendwann wird der Umzug in Pößneck auch so groß sein wie in Neustadt“, sagte der in Neustadt wohnhafte Herrgott.

Unter anderem die Kita Knirpsenland und weitere närrische Schaulustige kamen auf den Markt, um sich von den Darbietungen unterhalten zu lassen. Dabei wurden unter anderem die drei närrischen Flaggen gehisst sowie Tänze von Leonie, One Two Step und dem Männerballett präsentiert. Heiko I und Jana II von Schlettwein wachten unterdessen über das Karnevalsvolk. Die Prinzessin konnte übrigens nach dem lautstarken Sturm des Pößnecker Regierungssitzes im Rathaussaal bei der Fußpflege entdeckt werden. Sie ließ sich von ihren beiden Hofnärrinnen umsorgen und beklagte sich über den schief-gepflasterten Marktplatz: „Mir tun die Füße weh.“ Und wünschte sich vermutlich wieder zurück nach Schlettwein, wo es weniger bergig ist.

Auch Banker können närrisch sein: Christian Böhnke. Foto: Marcus Cislak

Janas Untertänin Laura Heinrich hat es sich unterdessen im Rathaus bei einem leckeren Pfannkuchen gemütlich gemacht. Sie tanzt in der Jugendprinzengarde im vierten Jahr. „Ich bin von klein auf mit Fasching in Berührung gekommen“, sagt sie, „mein Papa ist dabei, und dann dachte ich mir, dass will und kann ich auch“, sagte sie mampfend. Nach kurzer, stärkender Pause bereiteten sich die Karnevalisten der drei Pößnecker Gruppierungen auf die Auftritte im Bergschlösschen vor.