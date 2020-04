Der Pößnecker Osterspaziergang zieht normalerweise viele Gäste an. In diesem Jahr konnte man ihn aufgrund der Corona-Krise nur online begehen.

Pößnecker Online-Spaziergang hinterlässt keine Spuren

Der Verein für Heimatgeschichte in Pößneck verlegte in diesem Jahr den Osterspaziergang, der sonst zahlreiche Wanderfreunde lockte, ins Internet. Die Initiative kam aus dem Vereinsvorstand.

„Hartmut Bergner hatte die Idee und hat das ganze auch redaktionell betreut“, erzählt die Vorstandsvorsitzende Antonie Lau. Die ursprünglichen Pläne über den Haufen zu werfen, das kam dem Verein nicht in den Sinn. „Es war schließlich als Jubiläumstour angedacht. Die können wir schlecht ins nächste Jahr verlegen“, sagt Lau.

So wurden die Stationen ins Internet verlegt, die an jedem Tag einzeln abgerufen werden konnten. Thematisiert wurde dabei beispielsweise das Jahr, in dem Goethe zum ersten Mal in Pößneck war: 1795. Weitere Jubiläumsstationen waren beispielsweise der Geburtstag des Dirigenten und Komponisten Arno Kleffel (1840) sowie das 120-Jahr-Jubiläum der Pößnecker Gasanstalten. Es war zudem ein Spaziergang, der keine Spuren hinterlässt, denn die Stationen waren immer nur für einen Tag online.