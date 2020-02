Pößnecker Robotik-AG vor dem nächsten Entwicklungsschritt

„Es ging uns in den Grundzügen darum, unsere Kernkompetenz zu vermitteln, das heißt, die Digitalisierung erlebbar zu machen“, erläuterte Mario Franke die Motivation hinter der Robotik-AG seiner Pößnecker Electrotechnical Solutions GmbH. Für die mittlerweile zweite Auflage dieses Projekts für technisch kreative Schüler war der Automatisierungs-Fachbetrieb kürzlich in Berlin mit dem ersten Preis beim Deutschen Bildungspreis der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet worden.

Am Dienstag nahm Mario Franke in Pößneck nicht nur die Gratulationen vom Hauptgeschäftsführer der IHK Ostthüringen, Peter Höhne, und der Sachgebietsleiterin Fachkräfteentwicklung, Verena Brumme, entgegen, sondern erhielt zudem als weitere Würdigung einen 500-Euro-Gutschein für eine Weiterbildung nach Wahl aus dem Portfolio der IHK.

Angeregt unterhielten sich die Anwesenden zu diesem Anlass über verschiedene Themen, die Unternehmer in diesen Zeiten umtreiben. So vermittelte etwa Mario Franke, dass die Robotik-AG und die aufwendig vorbereitete Teilnahme am Bildungspreis auch den Zielen dienten, Nachwuchsmitarbeiter für den Betrieb zu interessieren und das Unternehmen bekannter zu machen. Er habe darin aber auch eine Chance gesehen, einmal auf der großen Berliner Bühne Gehör zu finden. So sei er nicht müde geworden, Interessierten seine Sicht auf den Reformbedarf der Berufs- und Schulbildung in Deutschland darzulegen.

Als Beispiel nannte er den Umstand, dass im Rahmen der Ausbildung zum Automatisierungstechniker in Deutschland die Robotik nicht auf dem Lehrplan stehe. Da lohne der Blick in andere Staaten, etwa die Benelux-Länder. Generell müssten die Bereiche Wirtschaft, Technik, Naturwissenschaften in Schulen und Berufsschulen einen ganz anderen Stellenwert erhalten, zeigten sich Franke und Höhne überzeugt. Auch die Wirtschaft im Allgemeinen solle wieder stärker als Triebkraft der gesamten Gesellschaft begriffen werden und auch in den Medien nicht immer nur als Ursache für Verkehr, Verschmutzungen oder politische Einflussnahme herangezogen werden. „Das Unternehmerbild in der Öffentlichkeit ist falsch“, kritisierte Höhne.

Bisher sei es nicht möglich gewesen, eine Schule aus der Region für die Fortentwicklung des Robotik-AG-Konzeptes zu gewinnen, wobei die 6000 Euro Preisgeld vom Bildungspreis Einsatz finden sollten. Daher plane Mario Franke nun, selbst einen Verein zu gründen, um auf diesem Weg eventuell ein nachhaltiges Angebot an Bildungseinrichtungen auszuarbeiten, ohne die Zügel bei der Robotik-AG ganz aus der Hand zu geben. Auf diesem Wege könnte etwa ein 3D-Drucker beschafft werden, der abwechselnd Arbeitsgruppen an verschiedenen Schulen zur Verfügung gestellt werden könnte, zeichnet Franke eine Idee vor.