Pößnecker Schnellteststation startet am Samstag

In der Shedhalle in Pößneck können sich Bürger ab Samstag auf das Coronavirus testen lassen.

Pößneck/Neustadt. Kostenlose Angebote sind auch in Neustadt und Bad Lobenstein in Vorbereitung.

Die Corona-Schnellteststation in der Pößnecker Shedhalle wird am Samstag, 27. März, eröffnet. Betrieben wird die Station am Viehmarkt von einem Team aus 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern des DRK, teilt das Landratsamt mit.

Getestet werde im Foyer der Shedhalle kostenlos und ohne vorherige Terminvergabe von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr. Ausgenommen seien Feiertage.

„Wir wollen zunächst sehen, wie es anläuft. Sollte der Andrang größer sein, können wir die Zeiten perspektivisch auch erweitern“, sagt der DRK-Kreisvorsitzende Ralf Adam.

Neben den bestehenden Angeboten in Blankenstein, Schleiz, Triptis und nun Pößneck befindet sich zudem der Aufbau einer Testmöglichkeit in Neustadt in Vorbereitung. Als Ort ist der Augustinersaal vorgesehen, so das Landratsamt. Wann der Betrieb aufgenommen könne, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Auch in Bad Lobenstein liefen Gespräche zur Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für den kostenlosen Bürgertest.