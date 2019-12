Pößnecker Schüler begrüßen Moped-Dauerlösung

Der Winter ist nicht die beste Jahreszeit fürs Mopedfahren. Da sind sich die drei Schüler des Pößnecker Gymnasiums Am Weißen Turm einig. Michelle aus Zella bei Krölpa trägt am Mittwoch zwei Paar Handschuhe übereinander und sagt: „Ohne Schal und eine dicke Jacke geht es auch nicht.“

Michelle ist 15 Jahre alt und fährt eine grüne Simson S51. Der 16-Jährige Rick aus Pößneck sagt, auch eine zweite Hose könne bei der Kälte helfen. Kilian (15) aus Ranis nickt. Die Simsons der beiden Schüler tragen eher dunkle Farben und sind auf Enduro getrimmt. Trotz manchmal widriger Bedingungen lassen die drei keinen Zweifel daran, wie viel ihnen die persönliche Mobilität dank Kleinkraftrad bedeutet. Einig sind sie sich daher auch, dass es eine gute Entscheidung ist, dass der Freistaat Thüringen nach mehr als sechs Jahren Modellversuch dauerhaft daran festhalten will, das Mindestalter für den Mopedführerschein bei 15 Jahren zu belassen.

Mit 15 hat man die nötige Reife

Rick zum Beispiel ist überzeugt, dass junge Menschen in diesem Alter die nötige Reife besitzen, am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Jugendlichen müssen ihre Qualifikation wie jeder andere Fahranfänger in der Fahrschulprüfung nachweisen. Bereits mit 14 Jahren könne man zur Fahrschule gehen, „etwa ein halbes Jahr vor dem 15. Geburtstag“, heißt es aus der Runde, zu der noch weitere Schüler gehören, die allesamt mit 15 die Fahrerlaubnis für Mopeds gemacht haben. Die Schüler betonen vor allem die Mobilität in der Freizeit – nicht mehr auf andere Mitfahrgelegenheiten angewiesen zu sein, oder Bus und Bahn. Der Sommer sei ideale Mopedzeit, etwa für Fahrten ins Freibad nach Saalfeld.

Andere Bundesländer von Pößneck aus kein Thema

Der Moped-Stellplatz vor dem Pößnecker Gymnasium am Mittwoch. Foto: Martin Schöne

Dass es nun doch keine bundeseinheitliche Lösung in Sachen Moped-Mindestalter geben soll, sondern dies jedes Bundesland selbst entscheiden könne, halten sie für weniger dramatisch. Aus ihrer Sicht halte sich die Zahl derer, die unbedingt mit der Simson nach Bayern brettern wollen in Grenzen. „40 Kilometer“, benennt Kilian als eine gängige Maximaldistanz für Fahrten mit dem Moped. Die Schüler nennen etwa Wittgendorf bei Saalfeld oder gar Suhl als Langstrecken-Ziele, die Sie bereits angesteuert haben. Das dann aber im Sommer, und in diesen Fällen waren stets großangelegte Treffen von Simson-Enthusiasten der Anlass von Gruppen-Ausfahrten.

Der Moped-Stellplatz vor dem Pößnecker Gymnasium ist zu Schulzeiten stets gut gefüllt. Vor anderen Schulen der Region sieht es ähnlich aus. Bis Ende Oktober 2019 hatten in Thüringen rund 44.600 Jugendliche die Möglichkeit genutzt, mit 15 Jahren den ersten Führerschein zu machen, hieß es in einer Mitteilung des Thüringer Infrastrukturministeriums, wonach die dauerhafte Regelung planmäßig zum 1. Mai 2020 Bestand haben soll.