Pößnecker Schüler berichten von Auschwitz-Besuch

Schüler der Staatlichen Regelschule „Professor Franz Huth“ in Pößneck haben in der vergangenen Woche eine Gedenkstättenfahrt nach Polen unternommen. Wenige Tage vor den Gedenkveranstaltungen aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau besuchten die Schüler begleitet von drei Lehrerinnen dort Museum und Gedenkstätte.

Die Schüler der Klassenstufen 9 und 10 der Regelschule setzten sich im Rahmen eines einwöchigen Projekts mit dem Holocaust auseinander und eine Projektgruppe fuhr in diesem Zusammenhang auch nach Krakau und Auschwitz. Die Projektgruppe vermittelt die vor Ort gesammelten Erfahrungen nach der Rückkehr nach Pößneck nun auch den anderen Mitschülern und will auch die breite Öffentlichkeit teilhaben lassen. Dazu hat die Gruppe das Erlebte in einem eindringlichen Text festgehalten, den wir im Folgenden nur minimal redaktionell bearbeitet abdrucken. Er beginnt mit sehr persönlichen Eindrücken:

Die Gedenkstättenfahrt der Schüler ins Konzentrationslager Auschwitz fand wenige Tage vor den Gedenkveranstaltungen aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau statt. Foto: Projektgruppe Prof. Franz Huth Schule Pößneck

„Mir ist kalt, obwohl mir eben noch warm und ich dick angezogen war.“ „Mein Atem stockte vor Schreck und den grausamen Bildern.“ „Schritt für Schritt quälte ich mich, um weiterzugehen.“ Diese Sätze konnte man im leisen Ton während der mehrstündigen Führung im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von den Schülern vernehmen.

Um das grausamste Kapitel der deutschen Geschichte annähernd verstehen zu können, unternahmen 24 Schüler und Schülerinnen sowie drei Lehrerinnen der Regelschule Pößneck eine einwöchige Gedenkstättenfahrt nach Krakau und Auschwitz. Gut vorbereitet mit dem nötigen geschichtlichen Hintergrund und dem Verständnis von Menschenrechten, suchten die Schüler während der Woche verschiedene geschichtsträchtige Orte auf. So wurde zum Beispiel das Jüdische Viertel in Krakau und Schindlers Fabrik, in der Teile des Films „Schindlers Liste“ gefilmt wurden, besucht.

Einen Überlebenden der sogenannten „Schindler-Juden“ lernten die jungen Menschen in der Remuh-Synagoge [in Krakau] kennen und eine mehrstündige Führung im KZ Auschwitz-Birkenau mit all seiner unerbittlich realistischen Grausamkeit, die unter anderem die Ausstellungsobjekte von zwei Tonnen Menschenhaar, Babybekleidung, Schuhen, Koffern und Unmengen von persönlichen Gegenständen widerspiegeln, schloss die thematische Woche ab.

Die 9. und 10. Klassen der Regelschule Prof. Franz Huth in Pößneck unternahmen im Rahmen der Beschäftigung mit dem Holocaust eine Gedenkstättenfahrt ins Konzentrationslager Auschwitz. Foto: Projektgruppe Prof. Franz Huth Schule Pößneck

So viel man von dem geschichtlichen Wissen und den Menschenrechten vorab theoretisch auch kennen mag, so erschütternd und herzzerreißend ist die Realität, wenn man das KZ selbst besucht und sieht, wie wenig Menschsein während dieser Zeit stattfand. Neben den vielen überwältigenden Emotionen war es eine sehr lehrreiche und positive Woche mit den Schülern der zwei Klassenstufen und den drei mitreisenden Lehrerinnen, die alle wohl nie vergessen werden.

Währenddessen besuchten andere Schüler der Prof. Franz Huth Schule das KZ Buchenwald und absolvierten zugleich eine Woche lang ein ähnlich gewinnbringendes Schulprojekt unter dem Namen „Jüdisches Leben in Pößneck“. Um all das festzuhalten und es auch den Mitschülern zu vermitteln, erarbeiteten und präsentierten die Schülergruppen ihre Ergebnisse. Um diese Fahrt nach Polen zu ermöglichen, erhielt die Schule Fördermittel der Bethe-Stiftung und vom Land Thüringen.

Der Bericht endet mit dem Hinweis, dass die Ergebnisse der Schülergruppen im Mai im Rahmen eines Eltern-Schüler-Abends auch Vertretern der Stiftung, Mitschülern und Eltern präsentiert werden.