Ein Defekt im Trafo am Weißen Turm soll die Ursache des neuesten Stromausfalls in Pößneck gewesen sein.

Pößneck Am Mittwochabend immerhin weniger Betroffene als in der Nacht zum Mittwoch

Am Mittwochabend saßen viele Pößnecker wieder im Dunkeln. Hatten in der Nacht zum Mittwoch vor allem Haushalte in östlichen und nördlichen Bereichen der Stadt keinen Strom, war dieses Mal das Zentrum betroffen.