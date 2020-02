Pößnecker solidarisch mit Schottland

Vielerorts in Europa gab es in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar, in der Nacht des Brexit beziehungsweise des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union also, Solidaritätsbekundungen für Schottland. In einer Reihe allein mit deutschen Städten wie Berlin und Leipzig oder Straubing stand auch Pößneck, wo die 2013 gegründete Interessengemeinschaft Germans for Scottish Independence (GfSI, Deutsche für die Unabhängigkeit Schottlands) um Marco Görlach Solidaritätslichter entzündeten. Gab es anderenorts sogar eine kommunalpolitische Beteiligung, kam in der Hohen Straße in Pößneck eine zwar nur kleine, aber entschlossene Runde zusammen.

Zur Lichteraktion hatte die GfSI aufgerufen. Entzündet wurden jene Lichter, um die der linksliberale schottische Europaabgeordnete Alyn Smith 2019 in einer Rede bat: „Lasst ein Licht für Schottland an, damit wir den Weg zurück finden!“ Hintergrund sind die Bestrebungen um ein unabhängiges Schottland innerhalb der Europäischen Union.

Am Stichtag des Brexit brannten europaweit nicht nur physisch Lichter, sondern auch und vor allem in den Herzen, wie es auch in Pößneck zu beobachten war. Denn mit dem Vereinigten Königreich wurde Schottland gegen den Willen der Menschen in dieser Provinz aus der EU gerissen, so Marco Görlach. Beim Referendum über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union 2016 sprachen sich in Schottland 62 Prozent der Wähler für den Verbleib in der Gemeinschaft aus, erinnerte er. Die Zustimmung der Schotten zur EU ist in Umfragen mittlerweile auf 75 Prozent gestiegen.

Initiative bereitet die nächste Demonstration vor

„Ein weiteres Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands ist notwendig!“, sagte Marco Görlach. Die Initiative Germans for Scottish Independence unterstütze die schottische Unabhängigkeitsbewegung. Mit eigenen Veranstaltungen wie vor wenigen Monaten in Pößneck oder mit Rednern auf Demonstrationen sind die Pößnecker und ihre bundesweit verstreuten Mitstreiter Teil dieser Bewegung und deren Sprachrohr. Aus diesem Grund wird die Initiative am 4. April zu einer weiteren Demonstration in Berlin aufrufen. Unter anderem will man in Hör- und Sichtweite der britischen Botschaft Gesicht zeigen. Unterm Strich ist festzuhalten, dass der Brexit nicht nur gespaltet, sondern Menschen auch vereint hat.