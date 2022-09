Pößnecker Stadtbibliothek will Wünsche der Nutzer erfüllen

Pößneck. In der Bilke sollen das Lese-Café und die Kinderbibliothek aufgepeppt werden, kündigt Bibliotheksleiterin Martina Rübesam an.

In der Pößnecker Stadtbibliothek steht ab morgen ein Wunschbaum. Dessen Blätter sollen im Geburtstagsmonat Oktober der Bücherei von den Nutzern mit ihren Wünschen an die städtische Einrichtung beschrieben werden.

„Wir wollen wissen, was unsere Besucher in ihrer Bibliothek vermissen, welche Medien sie hier gern finden würden, was wir verbessern könnten“, erläutert Bibliotheksleiterin Martina Rübesam. „Man darf sich alles wünschen, was zum Bibliotheksglück beiträgt“, sagt sie. Je konkreter die Anregungen seien, desto zielgerichteter könne gegebenenfalls die Umsetzung sein.

In ihrem ersten Jahr als Chefin in der Pößnecker Bilke habe sie etliche Verbesserungsvorschläge vernommen, die sich oft auch mit ihren Beobachtungen gedeckt hätten, und so sollen sich in der nächsten Zeit auch unabhängig von den Wunschbaum-Früchten ein paar Dinge ändern, berichtet Rübesam. So soll zum einen das Lese-Café, zum anderen der Bereich der Kinderbibliothek aufgepeppt werden. Eine große und kostspielige Aufgabe der nächsten Zeit sei neben der zielgerichteten Erweiterung digitaler Bildungsangebote für die individuelle Nutzung oder die Inanspruchnahme durch Kindergärten und Schulen auch die Auffrischung des Sachbuchbestandes.

Bücherflohmarkt und Lesetheater am 12. Oktober

Tatsache sei, dass sich Wünsche nur mit ausreichenden finanziellen Mitteln erfüllen lassen. Extras seien nur mit zusätzlichen Geldern machbar. Deshalb stehe am Fuß des Wunschbaumes ein rosafarbenes Sparschwein, welches von jedem Besucher nach seinen Möglichkeiten gefüttert werden dürfe. Ideen der Bibliotheksnutzer sollen nicht zuletzt mit Hilfe der Spenden umgesetzt werden, die der Bibliotheksfreundeskreis mit seinem nächsten Bücherflohmarkt am 12. Oktober von 15 bis 19 Uhr erlösen wird.

In der Bilke können Interessierte zurzeit unter 38.332 Medien vom Buch und von der Zeitschrift über CDs und DVDs bis zu Tonies und zu Brettspielen auswählen, fasst Rübesam zusammen. Nehme man den Bestand an lizenzierten Online-Medien dazu, stünden mehr als 150.000 Einheiten zur Verfügung. Über die Inanspruchnahme des Angebotes könne man nicht klagen. „Wir haben aktuell 6,49 Entleihungen je Einwohner und 2,49 Bibliotheksbesuche je Einwohner – damit liegen wir über dem Thüringen-Durchschnitt“, freut sich die Stadtbibliotheksleiterin.

Am 12. Oktober wird nicht nur zum Bücherflohmarkt in die Straubelstraße 5, sondern gern im Anschluss daran ab 19 Uhr zu einem niveauvoll unterhaltsamen Abend direkt in die Bilke eingeladen. Zu Gast ist das Motown Theater aus Wolfsburg mit kriminalistischem Lesetheater. Konkret werden die Schauspieler Danny Richter, Claudia Scarpetti und Roland Kalweit frei nach Agatha Christie „Die spannenden Fälle des Hercule Poirot“ für das Pößnecker Publikum aufbereiten. Karten gibt es direkt in der Stadtbibliothek, aber auch in der Pößnecker Buchhandlung Am Markt sowie in den Tourist-Informationen Pößneck und Neustadt.

Anregungen für den Wunschbaum nimmt das vierköpfige Bilke-Team übrigens auch per Mail an bibliothek@poessneck.de entgegen. Ebenso sind Spenden digital willkommen: Empfänger – Stadtverwaltung Pößneck; IBAN – DE76 8305 0505 0000 0378 00; Verwendungszweck – 35210.17000 Spende Wunschbaum Bilke Geburtstag.