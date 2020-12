Pößnecker Stadtbücherei bis 20. Dezember dicht

Die Pößnecker Stadtbibliothek muss aufgrund der jüngsten Corona-Verordnung des Saale-Orla-Kreises bis 20. Dezember geschlossen bleiben. Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch jedoch zu erreichen.

So informieren sie, dass alle entliehenen Medien automatisch verlängert werden – Strafgebühren müsse also keiner befürchten. Und sie verweisen auf die Onleihe als Alternative zum persönlichen Bibliotheksbesuch, die seit einem knappen halben Jahr auch für die Nutzer der Pößnecker Bücherei in Reaktion auf die Corona-Einschränkungen möglich ist.

Mit einem gültigen Bibliotheksausweis kann man von thuebibnet.de, der Internetplattform der öffentlichen Büchereien in Thüringen, rund um die Uhr und kostenlos digitale Medien auf die verschiedensten Endgeräte herunterladen. Die Anmeldung ist unkompliziert. Fragen beantworten die Bibliothekarinnen unter Telefon 03647/500 320 gern.