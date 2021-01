Pößnecker Stadtmuseum setzt Corona einiges entgegen

Von Marcus Cislak

Pößneck. Auch wenn viele Einrichtungen geschlossen sind, die Kultur in Pößneck schläft nicht. Das zeigt zum Beispiel das Museum 642. Denn im Hintergrund werkelt Leiterin Antonie Lau kräftig am Jahresprogramm 2021. Mindestens vier Sonderausstellungen befinden sich in der Planungsphase: Neben der Kultur des Essens wird einer kaum beachteten historischen Episode - die Existenz des Freistaats Sachsen-Meiningen – Beachtung geschenkt, Pößnecker Filme aus anderen Blickwinkeln beleuchtet und zum Jahresende Kindergarten-Spielzeug in der DDR gezeigt.

Momentan hoffen die Mitarbeiter natürlich, dass bald wieder geöffnet sein wird, denn der Steinbildhauer Frank Hüller aus Pößneck präsentiert noch bis zum 28. Februar unter dem Motto „Endlos kreisend“ Bilder und Skulpturen, die seit dem 5. September ausgestellt werden. „Trotz Schließung können wir leider die Schau nicht verlängern“, sagt die Leiterin des Stadtmuseums, denn der Aufbau des lange geplanten Ausstellung „Brot, Bier und Wein – Esskultur von der Antike bis heute“ werde sich nahtlos anschließen. Diese soll, wenn alles gut geht, am 13. März beginnen. Den Grundstein haben in den Herbstferien Familien gelegt, die an einem Projekt im Museum teilgenommen haben. Fotos wurden angefertigt, ein Mahl nach antiken Rezepten kredenzt, eine Führung konzipiert und ein Theateraufführung geprobt. Deren Ergebnisse und noch mehr werden in der Schau präsentiert und weiter gedacht. „Aktuelles Essensgeschirr aus der Region und aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden werden zudem zu sehen sein“, so Lau. Das angekündigte Essensgelage zur Eröffnungsveranstaltung wird wohl Corona-bedingt unter den Tisch fallen müssen. Das Ende der Schau ist zum 16. Mai geplant.

Weiter geht es am 29. Mai, so die Idee, mit der wenig bekannten Gründung des sogenannten Freistaat Sachsen-Meiningen, der kurz nach den Wirren des Ersten Weltkriegs existierte. Dieser hatte vom November 1918 bis zu seiner Vereinigung mit sechs weiteren Frei- und Volksstaaten zum Land Thüringen am 1. Mai 1920 Bestand. „In Meiningen gibt es derzeit eine umfassende Ausstellung dazu“, informiert Lau, in Pößneck will man sich eher auf das lokale Geschehen begrenzen. Denn Heimatforscher Karl Ernst trägt seine Erkenntnisse über die drei Abgeordnete des Freistaat-Parlaments in einem Sonderheft der Heimatblätter zusammen. Zur Eröffnungsveranstaltung am 29. Mai wird er die neue Veröffentlichung in einem Vortrag vorstellen. Avisierter Schluss der Ausstellung ist der 31. Oktober.

Im vierten Quartal will man Filmveranstaltungen im Schützenhaus dem Publikum bieten, dazu eine Sonderschau im Museum, Vorträge von Michael Grisko, Medienexperte der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, und abermals Karl Erst. Letzterer möchte zum Thema „Pößnecker Filmgeschichte der 1920er“ referieren. Den Übergang zum Jahr 2022 wird wohl eine Ausstellung zum Kindergarten-Spielzeug der ehemaligen DDR bilden.