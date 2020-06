Pößnecker Stadtrat fasst am Donnerstag zwei heiße Eisen an

Pößneck. Das kommunale Parlament tagt am 18. Juni ab 18 Uhr in der Pößnecker Shedhalle. Zuvor, ab 17.30 Uhr, wird an gleicher Stelle die turnusmäßige Einwohnerfragestunde des Stadtrates angeboten.